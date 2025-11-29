onedio
Stranger Things'in Kötüsü Vecna'nın 7 Saatlik Makyaj Videosu Yayınlandı

Stranger Things'in Kötüsü Vecna'nın 7 Saatlik Makyaj Videosu Yayınlandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.11.2025 - 15:18

Netflix'in en iyi projelerinden Stranger Things'in 5. sezonu sonunda yayınlandı. Netflix'in kısa süreliğine çökmesine neden olan dizinin 5. sezonunun ilk 4 bölümünü seyirci bir solukta izledi. Dizinin etkisinden henüz çıkamamışken kötü karakter Vecna'nın 7 saat süren makyajının kamera arkası yayınlandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Stranger Things, Netflix’in son yıllardaki en güçlü kozlarından biri olarak 5. sezonuyla sonunda izleyici karşısına çıktı.

Öyle ki ilk dört bölüm öyle bir hızla tüketildi ki, platform kısa süreli erişim sorunları yaşadı. Seyirci daha atmosferin sisinden çıkamamışken, bu kez de dizinin karanlık yüzü Vecna’nın perde arkası gündeme bomba gibi düştü.

Yaratığın makyaj sürecine dair görüntüler yayımlandı ve tam yedi saat süren dönüşüm, ekibin sabrını ve detay takıntısını gözler önüne serdi. Lateks katmanlardan damar efektlerine, yüz formunu yeniden şekillendiren protezlere kadar adım adım ilerleyen bu süreç, Vecna’nın neden bu kadar inandırıcı göründüğünü açıkça kanıtlıyor.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
