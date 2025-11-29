Stranger Things'in Kötüsü Vecna'nın 7 Saatlik Makyaj Videosu Yayınlandı

Öyle ki ilk dört bölüm öyle bir hızla tüketildi ki, platform kısa süreli erişim sorunları yaşadı. Seyirci daha atmosferin sisinden çıkamamışken, bu kez de dizinin karanlık yüzü Vecna’nın perde arkası gündeme bomba gibi düştü.

Yaratığın makyaj sürecine dair görüntüler yayımlandı ve tam yedi saat süren dönüşüm, ekibin sabrını ve detay takıntısını gözler önüne serdi. Lateks katmanlardan damar efektlerine, yüz formunu yeniden şekillendiren protezlere kadar adım adım ilerleyen bu süreç, Vecna’nın neden bu kadar inandırıcı göründüğünü açıkça kanıtlıyor.