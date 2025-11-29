Stranger Things'in Kötüsü Vecna'nın 7 Saatlik Makyaj Videosu Yayınlandı
Netflix'in en iyi projelerinden Stranger Things'in 5. sezonu sonunda yayınlandı. Netflix'in kısa süreliğine çökmesine neden olan dizinin 5. sezonunun ilk 4 bölümünü seyirci bir solukta izledi. Dizinin etkisinden henüz çıkamamışken kötü karakter Vecna'nın 7 saat süren makyajının kamera arkası yayınlandı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Stranger Things, Netflix’in son yıllardaki en güçlü kozlarından biri olarak 5. sezonuyla sonunda izleyici karşısına çıktı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
