onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sözleşmeler İmzalandı: Çelik Kubbe’ye 6.5 Milyar Dolarlık Yatırım Yapılacak

Sözleşmeler İmzalandı: Çelik Kubbe’ye 6.5 Milyar Dolarlık Yatırım Yapılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2025 - 13:16

Türk savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için toplam 6.5 milyar dolarlık yatırım sözleşmesi imzalandı. Yeni sözleşmelerle Çelik Kubbe’nin füze ve savunma sistemleri ile ilgili yatırımlara hız verilmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin yerli teknoloji ile geliştirdiği entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin yerli teknoloji ile geliştirdiği entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Türk savunma sanayiinin 'Çelik Kubbe'sini güçlendirecek stratejik projelerin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen 'Hava Savunma ve Füze Sistemleri İmza Töreni', sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sektör temsilcileri katıldı.

Törende, toplam 6,5 milyar dolar değerindeki sözleşmeler imza altına alındı.

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe nedir?

Çelik Kubbe, KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, C-RAM, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, HERİKSS, ŞAHİN, İHTAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinin birbirlerine entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan yapay zeka destekli bir üst sistemdir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın