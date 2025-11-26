Sözleşmeler İmzalandı: Çelik Kubbe’ye 6.5 Milyar Dolarlık Yatırım Yapılacak

Türk savunma sanayisinin göz bebeklerinden biri olan katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için toplam 6.5 milyar dolarlık yatırım sözleşmesi imzalandı. Yeni sözleşmelerle Çelik Kubbe’nin füze ve savunma sistemleri ile ilgili yatırımlara hız verilmesi bekleniyor.