Peki Sebebi Ne? İstanbul Sabah Saatlerinde Turuncu Renge Büründü

Oğuzhan Kaya
26.11.2025 - 13:01

Sabah saatlerinde her gün olduğu gibi işlerine ve okullarına gitmek için yola koyulan İstanbullular ilginç bir görüntüyle karşılaştı. İnsanlar gökyüzündeki turuncu renge anlam veremedi. Pek çok kişi de bu anları kaydetmek için telefonuna sarıldı. Peki İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan bu ilginç doğa olayının sebebi ne? Gökyüzü neden bir süreliğine turuncu renge boyandı.

Sabah saatlerinde dışarı çıkan İstanbullular gökyüzündeki turunculuğu fark etti.

Havaların bir soğuyup bir ısındığı ve yağmur beklentilerinin arttığı megakentte, özellikle Avrupa Yakası semalarında ortaya enteresan görüntüler çıktı. Pek çok kişi de bu anları telefonlarına kaydetti.

X'in popüler meteoroloji hesabı Hava Forum da görüntüleri paylaşarak bunun nedenini açıkladı.

Altostratus bulutları nedir?

Altostratus bulutları, orta seviyeli bulut grubuna ait, genellikle gri veya mavi-gri renkte görünen, geniş, tabaka halinde bir örtü gibi tüm gökyüzünü kısmen veya tamamen kaplayan bulutlardır. Genellikle yakında sürekli yağmur veya kar getiren bir sıcak veya tıkanmış cephenin yaklaştığını gösterirler. Bazen kendileri de hafif yağış bırakabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
