Sons of Anarchy Soundtrack'in En Nadide Parçaları

Sons of Anarchy, motosikletlerin, sadakatin, ihanetin ve aile bağlarının ağır metal gibi hayatlara çarptığı bir yolculuktu. Ama bir de müzikleri vardı ki, dizinin karanlık atmosferini adeta bir karakter gibi şekillendiriyordu. Her bölümde çalan şarkılar, karakterlerin iç dünyasına kulak veren bir anlatıcı gibiydi. Rock’tan country’e, folk’tan blues’a kadar uzanan bu eşsiz soundtrack koleksiyonu, ekran başındaki seyircinin yüreğini her seferinde sıkıştırmayı başardı. Haydi o güzel şarkılara bir de beraber bakalım!