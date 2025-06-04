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Sons of Anarchy Soundtrack'in En Nadide Parçaları

etiket Sons of Anarchy Soundtrack'in En Nadide Parçaları

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 20:16

Sons of Anarchy, motosikletlerin, sadakatin, ihanetin ve aile bağlarının ağır metal gibi hayatlara çarptığı bir yolculuktu. Ama bir de müzikleri vardı ki, dizinin karanlık atmosferini adeta bir karakter gibi şekillendiriyordu. Her bölümde çalan şarkılar, karakterlerin iç dünyasına kulak veren bir anlatıcı gibiydi. Rock’tan country’e, folk’tan blues’a kadar uzanan bu eşsiz soundtrack koleksiyonu, ekran başındaki seyircinin yüreğini her seferinde sıkıştırmayı başardı. Haydi o güzel şarkılara bir de beraber bakalım!

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1. This Life – Curtis Stigers & The Forest Rangers

2. John The Revelator – Curtis Stigers & The Forest Rangers feat. Paul Buchanan

3. Come Join The Murder – The White Buffalo & The Forest Rangers

4. Hey Hey, My My – Battleme

5. Bird on a Wire – Katey Sagal

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6. Forever Young – Audra Mae & The Forest Rangers

7. The Lost Boy – Greg Holden

8. Make It Rain - Ed Sheeran

9. Burn It Down - Awolnation

10. The House of The Rising Sun - The White Buffalo

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11. Oh Darlin' What Have I Done - The White Buffalo

12. Burn This Town - Battleme

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Lisa Campton
Lisa Campton
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