Kardeşini Maskara Edenlerden İlginç Okul Anılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
27.10.2025 - 18:13

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlıyoruz!

twitter.com

Çok iyi görsel!

twitter.com

Her yalancı bahara aldanmayın.

twitter.com

Amaç ne?

twitter.com

Medeni cesaretinden ötürü kutluyoruz...

twitter.com
Saçma ama mantıklı da geldi.

twitter.com

Devam edelim!

twitter.com

Tam ona göre poz.

twitter.com

Acayip tetikledi!

twitter.com

👇

twitter.com
Tam olarak bu!

Kapatalım 👋

