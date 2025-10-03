Tebrik Edilesi Ürünlerden Gereksiz Sansüre Son 24 Saatin Viral Tweetleri

onedio
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 18:09

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı mizahi açıdan besliyor desek yeridir. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım hafta sonuna yelken açtığımız bu cuma günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Resmen büyük ikramiye!

Resmen büyük ikramiye!
twitter.com

Değişmişsin...

Değişmişsin...
twitter.com

Saçlar hoş karşılamamış.

Saçlar hoş karşılamamış.
twitter.com

Büyük fedakarlık!

Büyük fedakarlık!
twitter.com
Büyük buluş!

Büyük buluş!
twitter.com

Yüzü yansımıştır.

Yüzü yansımıştır.
twitter.com

Bazıları nasipli!

Bazıları nasipli!
twitter.com

Hani hayvanlar hissediyordu?

Hani hayvanlar hissediyordu?
twitter.com

Orijinal?

Orijinal?
twitter.com
Ayıp...

Ayıp...
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

