onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.10.2025 - 16:28

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Yılın babası seçilmeli!

Yılın babası seçilmeli!
twitter.com

Orası neresi?

Orası neresi?
twitter.com

Mosmodern sanat bu!

Mosmodern sanat bu!
twitter.com

Her hafta bir Serdar Ortaç şakası düşüyor.

Her hafta bir Serdar Ortaç şakası düşüyor.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Geçmiş olsun...

Geçmiş olsun...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Abaküs!

Abaküs!
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Davetiye tasarımı çok bizden!

Davetiye tasarımı çok bizden!
twitter.com

Sıfır bile olamamak...

Sıfır bile olamamak...
twitter.com

Hırsı geçmemiş.

Hırsı geçmemiş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Daha yeni sayılır.

Daha yeni sayılır.
twitter.com
twitter.com

Salil Hezai

Salil Hezai
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftaya yine buralardayız!

Haftaya yine buralardayız!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın