Küçük Patron Şakalarından Japoncanın Önemine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2025 - 17:30

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Yoshi nerede Yoshi?

twitter.com

Retrodur belki?

twitter.com

Kelebek de sınıfsal...

twitter.com

Zevkler de sınıfsal...

twitter.com
Çok kasmaya gerek yok demek...

twitter.com

Serpmiş sonuçta.

twitter.com

Allah korusun...

twitter.com

Çok yakışıyorlardı.

twitter.com

Bunu canlandırmalıyız...

twitter.com
Loto oyna.

twitter.com

Liverpool maçına değinmesek olmaz.

twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
