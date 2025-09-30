onedio
Bağışıklığı Düşenlerden Çift Okeyle Bitemeyenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
30.09.2025 - 18:02

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Evladiyelik dedikleri bu...

twitter.com

Peki... Değdi mi?

twitter.com

👇

twitter.com

Böyle tavsiyeler lazım...

twitter.com
Dün akşam oynanan Beşiktaş Kocaelispor maçından bir görüntü...

twitter.com

İğne deliğinden laf sokmuş.

twitter.com

👇

twitter.com

Cam kenarı olsun...

twitter.com

Ne dediğini iyi bilmek lazım.

twitter.com
Doğru...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın