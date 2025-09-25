Monica Belluci'nin Güzelliğini Kendi Tarzlarıyla Anlatan X Kullanıcıları

Sayısız filmde yer alan ve oyunculuğuyla birçok ödül kazanan İtalyan aktris Monica Belluci pek çok kişi tarafından 'dünyanın en güzel kadını' olarak gösteriliyor. Özellikle gençlik döneminden bir insanın olabileceği en iyi form olarak bahsediliyor. Tabii 60 yaşındaki dünyaca ünlü aktrisin zamansız güzelliği her konuda olduğu gibi X'in gündemine de ara sıra düşüyor. Ancak tartışmaların bitmediği, anketlerin bile %50-50 dengesini koruduğu böyle hararetli bir ortamda bile kendisinin güzelliği tartışılmıyor ve ara sıra ünlü aktrisi övme seansları önümüze düşüyor. İtalyan aktrisin geçtiğimiz gün paylaşılan bir fotoğrafına yorum yağdı. Yorumlarda Türk kullanıcıların yaptıkları benzetmeler öne çıktı.