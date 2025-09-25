onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Monica Belluci'nin Güzelliğini Kendi Tarzlarıyla Anlatan X Kullanıcıları

Monica Belluci'nin Güzelliğini Kendi Tarzlarıyla Anlatan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2025 - 09:24

Sayısız filmde yer alan ve oyunculuğuyla birçok ödül kazanan İtalyan aktris Monica Belluci pek çok kişi tarafından 'dünyanın en güzel kadını' olarak gösteriliyor. Özellikle gençlik döneminden bir insanın olabileceği en iyi form olarak bahsediliyor. Tabii 60 yaşındaki dünyaca ünlü aktrisin zamansız güzelliği her konuda olduğu gibi X'in gündemine de ara sıra düşüyor. Ancak tartışmaların bitmediği, anketlerin bile %50-50 dengesini koruduğu böyle hararetli bir ortamda bile kendisinin güzelliği tartışılmıyor ve ara sıra ünlü aktrisi övme seansları önümüze düşüyor. İtalyan aktrisin geçtiğimiz gün paylaşılan bir fotoğrafına yorum yağdı. Yorumlarda Türk kullanıcıların yaptıkları benzetmeler öne çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğraf gelsin...

Fotoğraf gelsin...

Bakalım bizimkiler ne demiş?

Bakalım bizimkiler ne demiş?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın