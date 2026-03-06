onedio
ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 7 Mart 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.03.2026 - 12:27

ŞOK 7 - 10 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 - 10 Mart 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 599 TL

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 499 TL 

  • Luzia 4+1 Merdiven 899 TL

  • Luzia Çift Çıkışlı 5+5 Merdiven 1.290 TL 

  • İzmir Fırça 20 cm Saplı Rulo 79,95 TL 

  • 10 cm Saplı Rulo 39,95 TL 

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 39,95 TL 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL 

  • 5'li Tornavida Seti 149 TL

  • 3in1 Elektrikçi Seti 119 TL 

  • Kurbağacık 199 TL 

  • Saplı Mengene 149 TL 

  • Allen Anahtar Seti 179 TL 

  • Yedekli Maket Bıçağı 39,95 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Altın / Gümüş 89,95 TL 

  • 400 ml Sprey Boya Siyah / Beyaz / Gri / Kırmızı 89,95 TL 

  • 200 ml Steel Pas Sökücü Sprey 59,95 TL 

  • 18 Bölmeli Mega Organizer 199 TL 

  • 19' Takım Çantası 399 TL 

  • Şeritmetre 100 TL

  • Led Işıklı ve Göstergeli Batarya Ucu 499 TL 

  • Latte 4 Fonksiyonlu Fonksiyonel Batarya Ucu 149 TL 

  • Latte 2 Fonksiyonlu Fonksiyonel Batarya Ucu 75 TL 

  • Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 199 TL 

  • Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 179 TL 

  • Lavabo Filtre Süzgeci 75 TL 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 249 TL 

  • Esnek Bits Uç Uzatma 75 TL

En çok tercih edilen yapı market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Aprilla Darbeli Matkap 899 TL

Aprilla Darbeli Matkap 899 TL

  • Aprilla Sıcak Hava Tabancası 699 TL 

  • Aprilla Dekupaj Testere 899 TL

  • Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama Seti 599 TL 

  • Aprilla Silikon Tabancası 199 TL 

  • Elektrik İzolasyon Bandı 19,95 TL 

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 34,95 TL 

  • Yapışkanlı Gider Filtresi 34,95 TL 

  • Tüylü Bez Siyah Elektrik Bandı 59,95 TL 

  • Kapı Altı İzolasyon Bandı 75 TL 

  • Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL 

  • Nano Bant Magic Tape 34,95 TL 

  • Çift Taraflı Bez Halı Bandı 44,95 TL 

  • Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 59,95 TL 

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 79,95 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
