Soğuk Havalarda Ruhunu Isıtan Sıcak İçeceklerin Yanına Yakışacak 10 Tatlı Tarifi

Ecem Bekar
30.11.2025 - 19:01

Kış geldiğinde, evde geçirdiğimiz zamanın keyfi de katlanıyor. Sıcak çikolatalar, tarçınlı kahveler ya da karamel kokulu latte'ler, soğuk havaların vazgeçilmez içecekleri. Ama ya bu içeceklerin yanında bir tatlı olsa, ne güzel olurdu! İşte tam da bu anlara uygun, sıcak içeceklerinizi taçlandıracak 10 mükemmel tatlı tarifi!

Hangi tatlıyı seçseniz, sıcak içeceğinizin yanına çok yakışacak! Hazırlık kolay, lezzet garanti!

Reklam

1. Çikolatalı Sufle

1. Çikolatalı Sufle

Soğuk kış akşamlarında, sıcacık ve akışkan çikolatalı sufleler, en sevdiğiniz içeceklerin yanına mükemmel bir eşlikçidir. Philips Çift Hazneli Airfryer ile suflenizi pişirirken, her seferinde eşit ve mükemmel sonuçlar alabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 100 gram bitter çikolata

  • 50 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 2 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1 yemek kaşığı un

  • Bir tutam tuz

  • Kakao (sufle kalıplarını yağlamak için)

Nasıl Yapılır:

  • Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin. Karıştırarak çikolatanın tamamen erimesini sağlayın.

  • Yumurtaları ve toz şekeri bir kapta çırpın. Ardından vanilin ve tuzu ekleyin.

  • Eriyen çikolatayı yumurta karışımına ekleyin, ardından unu ekleyip karıştırın.

  • Sufle kalıplarını yağlayıp kakao serpin. Hazırladığınız karışımı kalıplara dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine sufle kalıplarını yerleştirin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin. İçinin akışkan olması için fazla pişirmemeye dikkat edin. 

  • Küçük haznede aynı karışımı birden fazla porsiyon yaparak pişirebilirsiniz.

2. Karamelli Kek

2. Karamelli Kek

Çıtır dışı ve yumuşacık içiyle bu karamelli kek, sıcak içeceklerinizin yanında mükemmel bir tatlı seçeneğidir. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, hem kekinizi hem de karamel sosunu aynı anda pişirebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Senkronize pişirme özelliği sayesinde, her iki hazne de yiyeceklerinizi aynı anda ve mükemmel şekilde pişirir. 

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 1 çay bardağı sıcak su

Karamel Sosu İçin:

  • 100 gram tereyağı

  • 1 su bardağı esmer şeker

  • Yarım su bardağı krema

Nasıl Yapılır:

  • Yumurtaları ve şekeri çırpın. Ardından süt, sıvı yağ, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu ekleyerek karıştırın. Sıcak suyu ilave edip homojen bir karışım elde edin.

  • Hamuru yağlanmış kek kalıbına dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine yerleştirin. 160°C’de 30-35 dakika pişirin.

  • Küçük hazneye uygun bir kapta tereyağını eritin.  Esmer şekeri ekleyip karıştırarak eritin. Ardından kremayı ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

  • Kekin üzerine sıcak karamel sosunu dökün.

3. Elmalı Crumble ve Muz Ekmeği

3. Elmalı Crumble ve Muz Ekmeği

Sıcak, meyveli ve kıtır kıtır bir tatlı arayışındaysanız, elmalı crumble tam size göre! Elmanın tatlılığı, tarçının kokusu ve üst kısmındaki gevrek crumble karışımı, kış aylarında harika bir lezzet sunar. 

Malzemeler:

  • 4 adet elma (kabuğu soyulup dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • Yarım limonun suyu

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 su bardağı tereyağı (soğuk, küçük küpler halinde)

Nasıl Yapılır:

  • Elmaları soyup dilimleyin. Bir kaba alın ve üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, tarçın ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızın büyük haznesine yerleştirin.

  • Un, şeker, yulaf ezmesi ve soğuk tereyağını bir kaba alıp, parmak uçlarınızla karıştırarak ufalanmış, kumlu bir karışım elde edin.

  • Hazırladığınız crumble karışımını, elmaların üzerine eşit şekilde serpiştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 180°C’ye ayarlayın. Elmalı crumble’ı 20-25 dakika boyunca pişirin, üzeri altın rengini alıp kıtır kıtır olduğunda tatlınız hazır olacaktır.

Muz Ekmeği (Küçük Haznede)

Klasik muz ekmeği, muzların olgunlaştıkça daha tatlı ve lezzetli hale gelmesiyle mükemmel bir atıştırmalıktır. Philips çift hazneli Airfryer ile muz ekmeğinizi küçük haznede pişirerek, büyük haznede elmalı crumble'ınız pişerken bu tatlıyı da pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 3 olgun muz (iyice ezilmiş)

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı esmer şeker

  • 2 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 tatlı kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı vanilin

  • Bir tutam tuz

  • Yarım su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Olgun muzları bir çatal veya bir mikserle iyice ezin.

  • Yumurtaları, sıvı yağı ve esmer şekeri bir kaba alıp çırpın. Ardından ezilmiş muzları ekleyin ve karıştırın.

  • Un, kabartma tozu, karbonat, vanilin ve tuzu bir kaba eleyip sıvı karışıma ekleyin. Karıştırarak homojen bir hamur elde edin.

  • Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine dökün. Hazneyi 160°C’de 30-35 dakika pişirin. İçine batırdığınız bir kürdan temiz çıkarsa, muz ekmeğiniz hazır demektir.

  • Hamura isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz.

Servis: Muz ekmeğini ılık şekilde dilimleyerek çay veya kahve ile servis edebilirsiniz.

4. Tarçınlı Rulolar

4. Tarçınlı Rulolar

Sıcak, tarçın kokulu rulolar, özellikle soğuk günlerde kahve veya çayla birlikte mükemmel bir seçim.

Malzemeler (8-10 adet):

  • 1 paket hazır yufka (veya hamur)

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 2 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/2 çay bardağı esmer şeker (isteğe bağlı)

Nasıl Yapılır:

  • Yufkayı serin ve üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla sürün.

  • Toz şeker ve tarçını karıştırın. Bu karışımı yufkanın üzerine serpiştirin.

  • Yufkayı uzun kenarından başlayarak sıkı bir şekilde sarın.

  • Ruloyu yaklaşık 2 cm genişliğinde dilimlere kesin.

  • Airfryer’ın haznesine yerleştirdiğiniz tarçınlı ruloları, 180°C’de 10-12 dakika boyunca pişirin. Üzerleri altın rengini aldığında, rulolar hazır demektir.

  • steğe bağlı olarak, üzerine pudra şekeri serpebilir veya krema ile servis edebilirsiniz.

5. Elma Cipsleri

5. Elma Cipsleri

Elma cipsleri, tatlı ve sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği arayanlar için mükemmel bir alternatif.

Malzemeler (2-3 kişilik):

  • 2 adet elma (yeşil veya kırmızı)

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Yarım çay kaşığı tuz (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Nasıl Yapılır:

  • Elmaları yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Elmaların kabuklarını soymanız gerekmez, cipslerin daha çıtır olmasını sağlar.

  • Elmaları ince dilimler halinde kesin. Bir mandolin dilimleyici kullanmak bu adımı çok kolaylaştırır.

  • Kaba tarçın ve tuzu ekleyip karıştırın. Elma dilimlerini bu karışıma bulayın. Limon suyu da ekleyip, elmaların kararmaması için biraz limonlu suyu üzerine sıkabilirsiniz.

  • Elma dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın haznesine yerleştirin. 160°C’de 10-15 dakika boyunca pişirin. Elma dilimlerinin çıtır olmasına dikkat edin, bazı elmalar daha hızlı pişebilir.

  • Pişirme sırasında elma dilimlerinin altın rengini aldığını ve çıtırlaştığını gözlemleyin. Eğer bazı dilimler daha hızlı pişiyorsa, onları çıkarın ve kalanları biraz daha pişirin.

6. Çikolatalı Kurabiye

6. Çikolatalı Kurabiye

Çikolatalı kurabiyeler, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan, pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu kurabiyeleri çok kısa sürede, dışı çıtır, içi yumuşacık şekilde hazırlayabilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın optimize edilmiş ısı dolaşımı sayesinde kurabiyeleriniz her seferinde mükemmel pişer.

Malzemeler (Yaklaşık 12-15 kurabiye için):

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı un

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 su bardağı damla çikolata (veya doğranmış çikolata)

Nasıl Yapılır?

  • Oda sıcaklığındaki tereyağını, esmer şeker ve toz şekerle bir kapta iyice çırpın. Karışım pürüzsüz ve kremamsı hale gelmelidir.

  • Yumurtayı ve vanilini karışıma ekleyin, karıştırarak homojen hale gelmesini sağlayın.

  • Unu, kabartma tozunu ve tuzu bir kaba alıp eleyin. Kuru malzemeleri, tereyağlı karışıma yavaşça ekleyin ve karıştırın.

  • Damla çikolataları (veya doğranmış çikolata parçalarını) ekleyip karıştırın.

  • Hamuru yaklaşık 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Bu, kurabiyelerin daha iyi şekil almasını sağlar.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayarak şekil verin. Daha sonra hafifçe düzleştirerek Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın sepetine yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesini 160°C'ye ayarlayın ve kurabiyeleri yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirin. Kurabiyelerin üzeri hafifçe altın rengini aldığında ve kenarları çıtırlaştığında pişmiş olurlar.

  • Kurabiyeler piştikten sonra biraz soğumaya bırakın. Sıcak halde çok yumuşak olabilirler, ancak soğudukça sertleşirler.

7. Limonlu Tart ve Fıstık Ezmeli Kurabiye

7. Limonlu Tart ve Fıstık Ezmeli Kurabiye

Limonlu tart, taze ve ekşi bir lezzet arayanlar için harika bir tatlı. 

Malzemeler (8-10 dilim için):

  • Hamur İçin:

  • 1,5 su bardağı un

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 100 gram soğuk tereyağı (küçük parçalar halinde)

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı soğuk su (gerekirse)

  • Bir tutam tuz

  • Limonlu Krema İçin:

  • 1/2 su bardağı taze limon suyu (yaklaşık 2 limon)

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 3 yumurta

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1/4 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

Nasıl Yapılır:

  • Un, tuz ve şekeri bir kaba alın. Üzerine soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla karıştırarak ufalanmış bir karışım elde edin. Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip hamuru yoğurun. Hamur toparlanınca, streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen hamuru açın ve tart kalıbınıza (Airfryer’a uygun boyutta) yerleştirin. Hamurun kenarlarını düzeltin ve çatlamaması için birkaç yerinden çatal ile delin.

  • Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine yerleştirin. 180°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin, üzeri hafif altın rengini aldığında pişmiş demektir. 

  • Limon suyu, şeker, yumurtalar ve nişastayı bir kaba alıp çırpın. Karışımı bir tencereye alın ve orta ateşte karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Karışım koyulaşınca tereyağını ekleyin, karıştırarak eritin. Soğuduktan sonra, tartın içine dökün.

  • Limonlu kremayı tartın üzerine dökün ve tartı buzdolabında 1-2 saat kadar soğutun. Dilimleyip soğuk servis edin.

Fıstık Ezmesi Kurabiyeleri

Fıstık ezmesi kurabiyeleri, yoğun ve lezzetli bir tatlı seçenek. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda bu kurabiyeleri küçük haznede pişirirken, tartı büyük haznede yapabilirsiniz.

Malzemeler (12-15 kurabiye için):

  • 1 su bardağı fıstık ezmesi

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı kahverengi şeker

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

Nasıl Yapılır:

  • Fıstık ezmesi, toz şeker, kahverengi şeker ve yumurtayı bir kaba alıp karıştırın. Karışıma vanilini, un, kabartma tozu ve tuzu ekleyin. Hamur koyu bir kıvam alacak, gerektiğinde biraz daha un ekleyebilirsiniz.

  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak avuç içinde şekil verin. Sonrasında bir çatal ile üzerine bastırarak çapraz desenler oluşturun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine kurabiyeleri dikkatlice yerleştirin. 160°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Kurabiyeler altın rengini almaya başladığında, pişmiş demektir. 

  • Fıstık ezmesi kurabiyelerini sıcak veya oda sıcaklığında, yanında bir bardak sütle servis edebilirsiniz.

8. Kabaklı Kek

8. Kabaklı Kek

Kabaklı kek mi olur demeyin! Kabaklı kek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlı alternatifi sunar.

Malzemeler (8-10 dilim için):

  • 2 adet orta boy kabak (yaklaşık 2 su bardağı rendelenmiş)

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ (tereyağı da kullanabilirsiniz)

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 tatlı kaşığı karbonat

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

Nasıl Yapılır?

  • Kabakları soyun ve ince ince rendeleyin. Rendelediğiniz kabakları bir kaba alıp, fazla suyunun çıkması için hafifçe sıkın. Bu, kekin fazla ıslak olmasını engeller.

  • Yumurtaları ve toz şekeri bir kaba alın. Mikser veya çırpıcı ile iyice çırpın, karışım kremsi bir hal almalıdır.

  • Sıvı yağı ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu ayrı bir kasede karıştırın. Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaşça ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

  • Rendelenmiş kabakları ve isteğe bağlı olarak dövülmüş ceviz veya fındığı ekleyip karıştırın. Hamur biraz koyu kıvamda olacak, bu normal.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine kek hamurunu dökün. Kek kalıbınızın büyüklüğüne göre, kalıbın kenarlarını hafifçe yağlayabilirsiniz. Airfryer’ınızı 160°C’ye ayarlayın ve keki yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kekin içi tamamen piştiğinde, kürdan testini yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz (kürdan temiz çıkmalı).

  • Kek piştikten sonra, 5-10 dakika kadar soğumasını bekleyin ve sonra kalıptan çıkarın. Kek tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Kabakları fazla suyun çıkması için iyice sıktığınızdan emin olun. Aksi takdirde kekin kıvamı fazla ıslak olabilir.

9. Hindistan Cevizli Makaronlar

9. Hindistan Cevizli Makaronlar

Dışı çıtır, içi yumuşak ve yoğun hindistan cevizi tadı ile harika bir atıştırmalık veya tatlı alternatifi sunar. 

Malzemeler (12-15 adet makaron için):

  • 2 adet yumurta beyazı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 2 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi (taze veya kuru)

  • 1 tatlı kaşığı vanilin

  • Bir tutam tuz

Nasıl Yapılır?

  • Yumurtaların beyazlarını bir kaba ayırın ve üzerine bir tutam tuz ekleyin. Mikser ile yüksek hızda çırpın. Yumurta beyazları sert ve parlak tepeler oluşturduğunda, şekerin yarısını ekleyin ve iyice karıştırın. Bu, şekerin yumurta beyazlarının içinde erimesini sağlar.

  • Karışıma vanilini ve hindistan cevizini ekleyin. Bir spatula veya kaşıkla dikkatlice karıştırarak, şekerli yumurta beyazlarıyla hindistan cevizinin karışmasını sağlayın. Hamur biraz yoğun kıvamlı olacak.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızı 160°C’ye ayarlayın. Airfryer haznesine hafifçe yağlayın veya yağlı kağıt yerleştirin. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, sepetin içine dikkatlice yerleştirin. Aralarına biraz mesafe bırakmaya özen gösterin, çünkü pişerken biraz yayılarak genişleyecekler

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ınızın büyük haznesine veya küçük hazneye yerleştirdiğiniz hindistan cevizli makaronları, 160°C'de yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Üzerlerinin hafifçe altın rengini alması yeterlidir. Dışları çıtır, içi ise yumuşak olacaktır.

  • Makaronlar piştikten sonra Airfryer’dan çıkarın ve soğuması için bir süre bekletin. Soğuduktan sonra makaronlar daha sertleşecek.

  • Eğer daha tatlı bir versiyon isterseniz, makaronları çikolata ile kaplayabilirsiniz.

