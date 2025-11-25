onedio
Sofrada Davranışlarına Göre Hangi Yemeği Temsil Ediyorsun?

Sofrada Davranışlarına Göre Hangi Yemeği Temsil Ediyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 21:01

Sofradaki davranışlarının pek çok şeyi anlatır. Sen bize sofralarda nasıl davrandığını anlat, biz de sana hangi yemeği temsil ettiğini söylüyoruz. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Sonuçları yorumlara yazmayı unutma!

1. Yemeğe oturduğunda ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?

2. En sevdiğin yiyecek tabakta geldi. Ne zaman yersin?

3. Yemek geldi, direkt fotoğraf çeker misin?

4. Restoranda sipariş verirken...

5. Ekmek servis edilince nasıl davranırsın?

6. Bir şey döküldü... Ne tepki verirsin?

7. Servis sırası sana geldi...

8. Peki yiyeceklerini paylaşır mısın?

Sen bir fine dining yemeğisin!

Sen tam bir Fransız usulü fine dinin yemeğisin! Zerafet, düzen, incelik… Sen sofranın görünmeyen mimarısın resmen. Sakin ve özenli tavrın hem masada hem hayatta kendini belli ediyor. İnsanlara sınır koymayı çok iyi biliyorsun ama bunu asla kaba olmadan yapıyorsun. Tabağının düzenine gösterdiğin saygı, hayatındaki düzene verdiğin önemin bir yansıması resmen! Sosyal ortamlarda huzur veren, kontrollü ve zarif bir enerjin var. Etkileyicisin, inceliksin, tatlı bir mesafeye sahipsin çok iyisin!

Mantarlı et sote!

Sen nettin, teksin, doğrucusun. Sofrada sabırsız gibi görünsen de aslında gerçekliği temsil ediyorsun. Dolambaçlı konuşmalardan hoşlanmıyorsun. Yemeğin de, insanın da özü belli olsun istiyorsun. Doğru bulmadığın şeyi söylemekten de hiç çekinmiyorsun. Pratikliğin ve güç enerjin seni hem güvenilir hem de güçlü bir karakter yapıyor. Sofrada hızlısın, hayatta da!

9. Ev yapımı sıcak çorba!

Şefkatli, anlayışlı, huzur veren bir ruhun var. Sofrada hep başkalarını düşünür, çoğu zaman kendinden önce davranırsın. Naziksin, uyumlusun, sakin ve tatlı bir enerjin var. Herkesin yanında kendini iyi hissettiği, güvenli alan gibi bir karaktersin diyebiliriz. Yumuşacık sesinle insanlar seni seviyor ve sana güveniyor tıpkı ev yapımı sıcacık bir çorba gibi!

Meksika yemeği!

Enerjik, özgür, spontane ve eğlencelisin! Sofrada rahat tavrın, hayatta da kural tanımayan tarafını yansıtıyor. Yeni tatları, yeni keşifleri, yeni insanları seviyorsun. Sıkıcı hiçbir şey sana göre değil. Renkli sofraları, karışık tabakları, bol sohbeti ve kahkahayı taşıyorsun. Tıpkı Meksika sokak yemeği gibi! Girdiğin her ortama hareket katıyorsun. İnsanlar seni unutamıyor çünkü sen sıradan değilsin!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
