Sofrada Davranışlarına Göre Hangi Yemeği Temsil Ediyorsun?
Sofradaki davranışlarının pek çok şeyi anlatır. Sen bize sofralarda nasıl davrandığını anlat, biz de sana hangi yemeği temsil ettiğini söylüyoruz. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz. Sonuçları yorumlara yazmayı unutma!
1. Yemeğe oturduğunda ilk yaptığın şey bunlardan hangisi?
2. En sevdiğin yiyecek tabakta geldi. Ne zaman yersin?
3. Yemek geldi, direkt fotoğraf çeker misin?
4. Restoranda sipariş verirken...
5. Ekmek servis edilince nasıl davranırsın?
6. Bir şey döküldü... Ne tepki verirsin?
7. Servis sırası sana geldi...
8. Peki yiyeceklerini paylaşır mısın?
Sen bir fine dining yemeğisin!
Mantarlı et sote!
9. Ev yapımı sıcak çorba!
Meksika yemeği!
