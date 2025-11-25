Sofrada Davranışlarına Göre Hangi Yemeği Temsil Ediyorsun?

Sen nettin, teksin, doğrucusun. Sofrada sabırsız gibi görünsen de aslında gerçekliği temsil ediyorsun. Dolambaçlı konuşmalardan hoşlanmıyorsun. Yemeğin de, insanın da özü belli olsun istiyorsun. Doğru bulmadığın şeyi söylemekten de hiç çekinmiyorsun. Pratikliğin ve güç enerjin seni hem güvenilir hem de güçlü bir karakter yapıyor. Sofrada hızlısın, hayatta da!