Sling Kültürü 101: Cepleri Boşaltıp Şehre Karışmanın Estetik Rehberi

Pantolon ceplerindeki o 'patates çuvalı' görüntüsünden bıktın mı? Arka cebindeki cüzdan yüzünden omurgan yamuldu, oturduğunda skolyoz taklidi yapıyorsun, farkındayız. Ya da sırf bir şarj aleti ve cüzdan için sırtında 'Everest'e tırmanacakmış gibi' o devasa kamp çantalarıyla (backpack) gezmekten yorulmadın mı?

Hoş geldin. 'Sling' (Çapraz Çanta) tarikatına giriş biletin burada.

Yıllardır teknolojik kumaşların, dikişlerin ve 'tech-wear' olayının kitabını yazmış biri olarak söylüyorum: Sling çanta, modern şehir insanının 'yardımcı pilotudur'. Hızlı, hafif ve havalı. Ama doğru olanı bulmak mesele.

Bugün masamızda, global markalara 'Bir dakika canım, o iş öyle değil böyle yapılır' diyen yerli bir kahraman var: KraftCover Rove Sling.

Hazırsan cepleri boşaltıyoruz. Yeterince şişkin gezdin, rahatla biraz.