Siz de Ücretsiz Yapabilirsiniz! Google Gemini’da Veo 3 ile Üretilmiş Yaratıcı Videolar
Google'ın metinleri ve görselleri ultra gerçekçi videolara dönüştüren yapay zekâ aracı Veo 3, Türkiye'de bu hafta sonu boyunca ücretsiz olacak.
23-24 Ağustos'ta tüm kullanıcılar Gemini'ın video üretim aracı Veo 3 ile 3 adet, 8 saniyelik ve 720p çözünürlüğünde videolar üretme hakkına sahip olacak.
Dileyen herkesin gemini.google.com adresine giderek tamamen ücretsiz şekilde kullanabileceği Veo 3 için ''Acaba ben ne yapsam?'' diyenlere örnek olacak müthiş videoları derledik.
Herkesin favorisi sokak röportajlarını siz de yapabilirsiniz.
''Bigfoot şarkı söyleyip klip çekse nasıl olurdu?'' gibi leziz fikirleriniz varsa, Veo 3'e tarif etmeniz yeterli.
Yeşilçam'daki diyalogları beğenmediyseniz hayal gücünüze göre değiştirebilirsiniz.
Bu kadar ilham yettiyse şimdi haftasonu ücretsiz Veo 3'ü gemini.google.com adresinden kendin dene.
Ya da GTA gibi ikonik evrenleri Türkiye'ye getirebilirsiniz.
Görüntüler kadar sesler de gerçekçi ve etkileyici. ASMR video denemek isteyenlere duyurulur.
8 saniyelik kısa formatlar yetmediyse daha fazla video üretmek için Google Pro ve Google Ultra paketlerine geçebilirsiniz.
Sezen Aksu'nun tamamı Veo 3 ile üretilen son klibini de buraya bırakalım...
Hayalinizdeki kısa filmi yapmak artık hayal değil.
Bu bir reklam filmi, ve evet, tüm görüntüler ve sesler tamamen Veo 3'ün eseri.
Aklınızda heyecan verici fikirler canlandıysa, bu hafta sonu ücretsiz Veo 3 fırsatını kaçırmadan denemeye başlamak için tıklayın! gemini.google.com
