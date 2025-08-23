Siz de Ücretsiz Yapabilirsiniz! Google Gemini’da Veo 3 ile Üretilmiş Yaratıcı Videolar

Google'ın metinleri ve görselleri ultra gerçekçi videolara dönüştüren yapay zekâ aracı Veo 3, Türkiye'de bu hafta sonu boyunca ücretsiz olacak.

23-24 Ağustos'ta tüm kullanıcılar Gemini'ın video üretim aracı Veo 3 ile 3 adet, 8 saniyelik ve 720p çözünürlüğünde videolar üretme hakkına sahip olacak.

Dileyen herkesin gemini.google.com adresine giderek tamamen ücretsiz şekilde kullanabileceği Veo 3 için ''Acaba ben ne yapsam?'' diyenlere örnek olacak müthiş videoları derledik.