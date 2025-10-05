onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sıra Onlara Geldi: Bir Grup Alman Farklı Alanlarda Türkiye ve Almanya'yı Kıyasladı

Sıra Onlara Geldi: Bir Grup Alman Farklı Alanlarda Türkiye ve Almanya'yı Kıyasladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.10.2025 - 10:03

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda sosyal medyada Almanya ile Türkiye’nin kıyaslandığı videoların sayısı epey arttı bildiğiniz üzere. Genellikle bu videoları vatandaşlarımız ya da Almanya’da yaşayan Türkler hazırlıyordu. Fakat bu kez durum farklı. Ülkemizde yaşayan 4 Alman, kendi bakış açılarından Türkiye ve Almanya’yı karşılaştırdıkları bir video çekti. Hem iki ülkenin yaşam koşullarını hem de kültürel farklarını kendi gözlerinden değerlendirdiler. Ortaya ise eğlenceli bir video çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Simitten şehirlere kadar pek çok alanda kıyaslama yapıldı.

Simitten şehirlere kadar pek çok alanda kıyaslama yapıldı.

Genel olarak pek çok seçim adil bulunsa da simit ve iskender için haksızlık yapıldığı düşünüldü. Simit karşısında brezel iskender karşısında schnitzel galip geldi. Peki sizin seçimleriniz nasıl olurdu? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın