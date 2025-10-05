Sıra Onlara Geldi: Bir Grup Alman Farklı Alanlarda Türkiye ve Almanya'yı Kıyasladı

Son zamanlarda sosyal medyada Almanya ile Türkiye’nin kıyaslandığı videoların sayısı epey arttı bildiğiniz üzere. Genellikle bu videoları vatandaşlarımız ya da Almanya’da yaşayan Türkler hazırlıyordu. Fakat bu kez durum farklı. Ülkemizde yaşayan 4 Alman, kendi bakış açılarından Türkiye ve Almanya’yı karşılaştırdıkları bir video çekti. Hem iki ülkenin yaşam koşullarını hem de kültürel farklarını kendi gözlerinden değerlendirdiler. Ortaya ise eğlenceli bir video çıktı.