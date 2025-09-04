onedio
Sinir Hastalıklarıyla İlgili Hastane Bölümünün Adı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 21:37

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışmacıya “Sinir hastalıklarıyla ilgili hastane bölümünün adı nedir?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu sorunun yanıtını öğrenmek için merakla araştırmaya başladı.

İşte 100.000 TL'lik soru ve cevabı...

Sinir hastalıklarıyla ilgili hastane bölümünün adı nedir?

Sinir hastalıklarıyla ilgili hastane bölümünün adı nedir?

A- Mazeretiye

B- Variye

C- Asabiye

D- Beniye

Cevap : C yani Asabiye.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
palpito1

Bir şey sorucam editörcüm , bu programda her soruyu farklı icerik mi yapacaksın ? Kediler hakkında icerik yapmanız daha eğlenceli