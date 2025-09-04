Sinir Hastalıklarıyla İlgili Hastane Bölümünün Adı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı

ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Oktay Kaynarca’nın sunduğu programda yarışmacıya “Sinir hastalıklarıyla ilgili hastane bölümünün adı nedir?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, bu sorunun yanıtını öğrenmek için merakla araştırmaya başladı.

İşte 100.000 TL'lik soru ve cevabı...