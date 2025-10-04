onedio
Silinmeden Yetişin: 4 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 4 Ekim'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
04.10.2025 - 19:33

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu

Anıl Altan

Anıl Altan

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal
Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Hadise

Hadise

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Aslı Enver

Aslı Enver
Hande Erçel

Hande Erçel

