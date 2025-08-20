onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 20 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 20 Ağustos'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.08.2025 - 00:29

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Kısa bir süre önce hepimize koca bir şok yaşatarak 2023 yılında evlendiği iş insanı Mustafa Aksakallı'dan boşanan Ezgi Mola, bu yazın ikinci tatiline bekar bir anne olarak çıktı. 

Birkaç hafta önce boşanmaya rağmen Mustafa Aksakallı ile tatile çıktığı için gündeme oturan Ezgi Mola, oğlu Can'la denizde baş başa eğlendikleri anlardan geriye kalan dünya tatlısı fotoğrafları paylaştı.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Normalde yalnızca işlerini veya nadiren de olsa tatlı ailesinin evden karelerini paylaşmasına alışık olduğumuz Sinem Kobal, bu sefer cilt bakım tavsiyesi vermeye karar verdi. 

Şimdiki influencer'ları mı tiye aldı yoksa öylesine içinden mi geldi bilemiyoruz ama tonik sıktığı pamuğa üfleyip tüyo verirken çok sempatik gözüküyordu.

İrem Derici

İrem Derici

Geçtiğimiz günlerde şahit olarak gittiği Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğününde, aylardır yerlere göklere sığdıramadığı sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi alan İrem Derici, hiçbir paylaşım yapmamasının sebebinin 'utanması' olduğunu söylemişti. 

İrem Derici, biricik aşkıyla yeni bir poz paylaşarak, evlilik teklifinin hala geçerli olduğunu, sırılsıklam aşk modunun da baki olduğunu gösterdi!

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Temposuna kimseciklerin yetişemediği ünlü model Şevval Şahin, Türkiye'ye yeni gelmişti. Bugün için bembeyaz bir kombin tercih eden Şevval Şahin geldiği gibi şovunu yaptı. 

Yine kusursuz fiziğini sergiledi!

Danla Bilic

Danla Bilic

Yanlış hatırlamıyorsak, totalde 7 kedisi olan Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde kedi alerjisi olduğunu öğrendi. 30 yaşından sonra onu bulan alerjinin hiç 'etik' olmadığını vurgulayan Danla Bilic, 'Şimdi ne yapacaksın?' diye soran kullanıcıyı 'Çekilişle dağıtacağım' diyerek tersledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Avatar Atakan, eşi Serap ve çocukları Aslan ile Zenia'yla maaile yaz tatiline çıkan Yasemin Tatlıses, kimsenin başaramadığını başardı!

Yaza girdiğimiz ilk andan beri yüzünü güneşten korumaya çalışan kadınların uygulamaya geçiremediği şeyi başaran Yasemin Tatlıses, yüzünü bembeyaz bıraktı, vücudu baya bronz oldu...

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Müjdemizi isteriz desek yalan olmaz herhalde! Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yalnızca tutuşan eller paylaşan Şeyma Subaşı, sanıyoruz ki Brezilyalı aşkı, ruhunun evli olduğu adam Marlon'la yeniden barıştı...

Kokusu yarına çıkar, siz ilk bizden duymuş olun!

Demet Akalın

Demet Akalın

Sefo'yla çıkardığı 'Yerinde Dur' şarkısının başarısıyla her saniye övünen Demet Akalın, geçtiğimiz gün 'Yazı benimle açtık, benimle kapatalım' demiş, yeni şarkının üstünde çalışmaya başladıklarını duyurmuştu. 

Bugün LvbelC5'le poz veren Demet Akalın, 'Acaba mı?' dedirtti.

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Eser Yenenler ve çocukları Kuzey ile Mete'yle beraber 7. evine taşınan, evi de epey büyüten Berfu Yenenler'e malum soru soruldu. Daha yeni üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Berfu Yenenler'in yeni evle beraber yeni bebeği de çok geciktirmeyeceğini düşünüyoruz...

Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın