onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 16-22 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Silinmeden Yetişin: 16-22 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2025 - 11:13

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barış Arduç

Barış Arduç

Barış Arduç gününü ringde kapatmış gibi görünüyor. Siyah-beyaz bir kare paylaşan oyuncu, son dönemde set yoğunluğunu boks antrenmanlarıyla atıyor belli ki.

Katre Turan

Katre Turan

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan’la yaptığı evlilikle konuşulan Katre Turan şimdi ikinci bebek için geri sayımda. Pembe saten elbisesi, özenle hazırlanmış “Katre’s Baby Shower” konseptiyle her detayı ince ince düşünen Turan ailesi yeni üyesini karşılamak için gün sayıyor.

Aslı Enver

Aslı Enver

Aslı Enver, Berkin Gökbudak’la kurduğu sakin aile hayatını artık setlere de taşıyanlardan. Son hikâyesinde makyaj koltuğunda rolüne hazırlanırken kucağında onu dikkatle izleyen kızı Elay var. Bir yanda yeni projeyle set temposu, diğer yanda annesinin yüzündeki her fırça darbesini merakla takip eden minik bir seyirci…

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı yıllardır moda, ev tekstili ve sofra tasarımlarıyla dolaplara ve mutfaklara girerken şimdi rotayı güzellik dünyasına çeviriyor. Son hikâyesinde, yeni projesinin ipuçlarını verdi.

Burak Deniz

Burak Deniz

Burak Deniz, bu kez hikâyesinde yalnız değil; yanında partneri Hilal Altınbilek’le birlikte yeni dizilerini izlerken karşımıza çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Son dönemde özel hayatı kadar “sağlıklı yaşam” paylaşımlarıyla da gündemde olan Şeyma Subaşı, avokadolu, peynirli, omletli kocaman kahvaltı tabağının üzerine “Kalp mideden geçer derler” yazılı notuyla kalp emojisi kondurdu.

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene, neredeyse boyuna yetişen kızları Emine ve Ela ile yapraklarını dökmüş ağaçların altında yürürken tam bir ‘anne-kızlar Avrupa kaçamağı’ pozu verdi.

Tuba Büyüküstün

Tuba Büyüküstün

Çekimleri devam eden “Sultana” filminde başrolde yer alan Tuba Büyüküstün, set maratonunu paylaştı. Son paylaşımında kırmızı-siyah nail art’lı tırnakları dikkat çekti.

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy, üçüncü kez şansını denediği evliliğinde aradığı mutluluğu genç eşi Nazım Akmandil’de bulmuş görünüyor. 2023’te İtalya’da nikâh masasına oturan ikili, ardından İstanbul ve Bodrum’da yaptıkları kutlamalarla bu aşkı üç düğünle taçlandırmıştı. Esmersoy'un “Kocamı çok seviyorum” yazılı çantasıyla paylaştığı hikâye yüzleri gülümsetti.

Furkan Andıç

Furkan Andıç

Furkan Andıç’ın hikâyesinde bu kez başrolde kendisi değil, monitördeki Aybüke Pusat var. Setten çektiği karede ekranda Aybüke Pusat'ı paylaşan isim üstüne düştüğü “Bugün de düştük çok şükür” notuyla aşka geldi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın