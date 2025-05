Sevgilin Bir Yemek Olsaydı Hangisi Olurdu?

Senin sevgilin, tıpkı mantı gibi: küçük detaylarda saklı büyük bir lezzet, büyük bir anlam taşıyor. Dışarıdan bakıldığında sade, gösterişsiz belki ama içine girdikçe, onun derinliğini fark ettikçe kalbini sıcacık saran bir his yayıyor. Her davranışında, her bakışında gizli bir şefkat var. Koruyucu bir yanı var, sanki üzerini örten bir battaniye gibi… Soğuk havalarda içini ısıtan, yorgun bir günün ardından seni sarıp sarmalayan bir sıcaklık. Onun yanında olmak, eve dönmek gibi. O karmaşanın içindeki dinginlik… Kalabalıklar arasında kaybolduğunda bile onun bir sözüyle, bir gülümsemesiyle yolunu bulabiliyorsun. Güvende hissediyorsun kendini; çünkü o yalnızca bir sevgili değil, aynı zamanda bir sığınak. Telaşlı bir dünyanın ortasında nefes alabileceğin bir durak gibi. Her küçük detayıyla seni düşündüğünü fark ediyorsun. Sessizce omzuna başını koyduğunda, ellerini tuttuğunda, seni dinlerken gözlerinin içine baktığında… Hepsi bir bütünün parçaları. Ve bu bütün, senin için “sıcacık bir ev hali.” Kalbini ısıtan, ruhunu dinlendiren, seni sen yapan her şey onda saklı.