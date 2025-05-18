Sevgilin Bir Yemek Olsaydı Hangisi Olurdu?
Eğer sevgilin bir yemek olsaydı hangisi olurdu? İlişkilerimizde, sevdiklerimizle paylaştığımız anılar ve duygular genellikle yemeklerle de ilişkilidir. Belki ilk buluşmanızda yediğiniz o muhteşem makarna, belki de birlikte pişirdiğiniz ilk yemek... Her neyse, şimdi size biraz daha farklı bir açıdan bakmanız için bir fırsat sunuyoruz.
Sevgilin Bir Yemek Olsaydı Hangisi Olurdu?
Haydiii!
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1. Sevgilinle ideal bir pazar gününüz nasıl geçerdi?
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2. Onun hangi özelliği seni en çok etkiliyor?
3. Birlikte tatile çıkacak olsanız nereyi seçerdiniz?
4. Sevgilin bir film türü olsaydı ne olurdu?
5. Hangi özel günü en çok önemsersiniz?
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6. Onunla olan ilişkin hangi kelimeyi en iyi tanımlar?
7. Sevgilinle paylaşmayı en çok sevdiğin aktivite hangisi?
8. Sen yemek konusunda seçici biri misin?
9. Son olarak sevgilin sana sevgisini nasıl gösteriyor?
Mantı
Lahmacun
Kebap
Köfte
Sarma
Makarna
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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