Sevgilin tam anlamıyla bir sarma gibi… Dışarıdan bakıldığında sade, belki biraz mesafeli ya da gizemli görünebilir. Ama içine girdikçe, zaman ayırıp tanıdıkça fark ediyorsun asıl lezzetini, asıl güzelliğini. Çünkü o, zahmetli ama bir o kadar da özel biri. Kolay kolay herkesin anlayabileceği biri değil; ama anlayan için çok kıymetli. Detaylarda gizli onun sevgisi. Küçük bir bakış, sessiz bir destek, zamanında gelen bir mesaj… Seni önemsediğini gösteren şeyler öyle büyük, süslü laflar değil. Sıcacık, samimi ve içten davranışlarla sevdikçe sevdiriyor kendini. O, dışarıdan göründüğünden çok daha derin bir dünyaya sahip. İçinde sakladığı duygular ince ince işlenmiş, öyle her gönüle açılmayan türden. Onu tanımak zaman alır belki ama işte tam da bu yüzden değerlidir. Her katmanda başka bir yönünü keşfedersin. Her geçen gün, onunla geçirdiğin her an seni ona daha çok bağlar. Çünkü bu bağ, sabırla kurulan, özenle büyütülen bir bağdır. Hazır olan değil, emek verilmiş bir sevgidir.