Sevgililer Günü’nde Yalnız Olanları Teselli Edecek 10 Şarkı
Sevgililer Günü geldi çattı... Sokaklar el ele tutuşanlar, dev ayıcık taşıyanlar ve 'Aşkım sen kapat' diyenlerle dolup taşarken; senin payına yine battaniye, pijama ve 'Acaba ne yesem?' sorunsalı düştü.
Üzülme! Çiftlerin birbirine zoraki hediye aldığı, restoranların %300 zamlandığı bu günde senin en sadık dostun kulaklıkların. İşte yalnızlığının tadını çıkarmanı (ya da dibine kadar vurmamanı) sağlayacak o liste!
1. Şebnem Ferah - Yalnızlık
2. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
3. Teoman - Tek Başına Dans
4. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta
5. MFÖ - Yalnızlık Ömür Boyu
6. Demet Akalın - Evli, Mutlu, Çocuklu
7. Yalın - Zalim
8. Hande Yener - Acele Etme
9. Sezen Aksu - Gidiyorum
10. Ajda Pekkan - Yeniden Başlasın
