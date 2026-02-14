Sevgililer Günü’nde Yalnız Olanları Teselli Edecek 10 Şarkı

Sevgililer Günü geldi çattı... Sokaklar el ele tutuşanlar, dev ayıcık taşıyanlar ve 'Aşkım sen kapat' diyenlerle dolup taşarken; senin payına yine battaniye, pijama ve 'Acaba ne yesem?' sorunsalı düştü.

Üzülme! Çiftlerin birbirine zoraki hediye aldığı, restoranların %300 zamlandığı bu günde senin en sadık dostun kulaklıkların. İşte yalnızlığının tadını çıkarmanı (ya da dibine kadar vurmamanı) sağlayacak o liste!