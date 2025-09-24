Severek Ayrılanların Çok İyi Bildiği 11 Şey

Mantıklıdır çünkü her ikiniz için de doğru olan budur, zihnin bunu bilir ama kalbin dinlemez. Kalbin için bu oldukça ağır bir süreçtir. Onu seversin, onu özlersin ve tam olarak onsuz ne yapacağını da kestiremezsin. Bu süreçte kalbin ve zihnin adeta birbiriyle savaşır ve içinden nasıl çıkacağını bir türlü bilemezsin.