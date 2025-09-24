Severek Ayrılanların Çok İyi Bildiği 11 Şey
Severek ayrıldık biz... Belki de dünyanın en acıklı ve duygusal cümlelerinden biri. Karşındaki kişiyi çok seversin ama sevgi artık bir noktada yeterli gelmez. Bu ayrılık süreci gerçekten de en zorlularından biridir. Sevginin yetmediği bu anları yaşayanların çok iyi bildiği şeyleri derledik. Mendiller hazırsa başlıyoruz!
1. Kalbinde hala bir yeri vardır.
2. Şarkılar onu hatırlatır.
3. Onu mutlu gördüğünde duyguların karışır.
4. "Belki başka bir zaman..." diye düşünüp durursun.
5. Ayrılık hem mantıklı hem de ağır gelir.
6. Onunla paylaştıklarını başka biriyle paylaşamazsın.
7. Telefonunu, adresini ve sevdiği şeyleri ezbere bilirsin.
8. Onu kötülemezsin.
9. Onun da seni özlediğini bilirsin ama hiç konuşmazsınız.
10. Yeni biriyle tanıştığında kendini suçlu hissedersin.
11. Severek ayrıldığınızı herkese anlatmaya çalışmak.
