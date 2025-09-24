onedio
Severek Ayrılanların Çok İyi Bildiği 11 Şey

24.09.2025 - 22:48

Severek ayrıldık biz... Belki de dünyanın en acıklı ve duygusal cümlelerinden biri. Karşındaki kişiyi çok seversin ama sevgi artık bir noktada yeterli gelmez. Bu ayrılık süreci gerçekten de en zorlularından biridir. Sevginin yetmediği bu anları yaşayanların çok iyi bildiği şeyleri derledik. Mendiller hazırsa başlıyoruz!

1. Kalbinde hala bir yeri vardır.

Ayrılık kararı doğru olabilir ama onu sevmediğin anlamına gelmez. Bu yüzden de ayrılsanız bile onu kalbinden atman biraz zaman alabilir. Onu sevdiğin için de onsuz yoluna devam etmek biraz zorlayıcı olabilir. Bir süre hayatına yeni birini alamayabilirsin.

2. Şarkılar onu hatırlatır.

Ayrılmış olsanız bile aklın onda olduğu için dinlediğin veya duyduğun şarkılarda ondan bir parça bulursun. Resmen onu ve onunla olan anılarını hatırlatır, sen de içlenirsin. Bir süre şarkı dinlemek senin için oldukça zor bir aktivite olur. Her sözde, her melodide adeta onun bir parçası vardır.

3. Onu mutlu gördüğünde duyguların karışır.

Hem onun mutlu olmasını istersin hem de o mutlu olduğunda yanında olamadığın için üzülürsün. Bazen sevdiğin kişi mutlu olsun diye onu bırakırsın. Gerçekten de böyle anlarda bu duygu karmaşasının içerisinde kalır ve nasıl çıkış yapacağını bilemezsin. Her şey daha karmaşık bir hal alır...

4. "Belki başka bir zaman..." diye düşünüp durursun.

Senin içindeki sevgi bitmediği için bu ilişkinin başka bir zamanda doğru bir şekilde yaşanabileceğine olan inancını uzun bir süre bir kenarıya atamazsın. Evet, belki başka bir zaman yeniden deneyebilirsiniz. Ama denemeyebilirsiniz de... Bu belkiler seni zaman içinde yorabilir ve yıpratabilir.

5. Ayrılık hem mantıklı hem de ağır gelir.

Mantıklıdır çünkü her ikiniz için de doğru olan budur, zihnin bunu bilir ama kalbin dinlemez. Kalbin için bu oldukça ağır bir süreçtir. Onu seversin, onu özlersin ve tam olarak onsuz ne yapacağını da kestiremezsin. Bu süreçte kalbin ve zihnin adeta birbiriyle savaşır ve içinden nasıl çıkacağını bir türlü bilemezsin.

6. Onunla paylaştıklarını başka biriyle paylaşamazsın.

Yeni birine kendini, hikayeni ve duygularını anlatmak oldukça zorlayıcı olabilir. Yine onunla birlikte yaptığın şeyleri başkalarıyla yapmak sana ilk başlarda zor gelebilir. Çünkü o senin için hala hem kalbinde hem zihnindedir. Kötü bir ayrılık olmadığı için de birileriyle paylaşmak zorlayıcı gelebilir.

7. Telefonunu, adresini ve sevdiği şeyleri ezbere bilirsin.

Birini sevmek demek onu tanımak demektir. Sen de onu çok iyi tanıyordun. Ayrılsan bile zihninden ona ait şeyleri kolay bir şekilde atamazsın. Telefonunu, ev adresini ve hatta kahvesini bile nasıl içtiğini çok iyi hatırlarsın. Zaman zaman bunlar aklına gelir ve işler biraz daha karmaşıklaşır...

8. Onu kötülemezsin.

Çünkü onu hala ilk gün gibi seviyorsun. Onu neden kötüleyesin? Onu kötülemek yerine iyi özelliklerini vurgular ve daha fazla özlersin. Severek ayrıldığın için o senin kalbinde her zaman iyi ve güzel bir yerde durur. Arkadaşlarının da kötülemesine izin vermezsin, onu sevginle büyütmeye devam edersin.

9. Onun da seni özlediğini bilirsin ama hiç konuşmazsınız.

Belki de severek ayrılmanın en acıklı yanlarından biri de hiç konuşmamaktır. Her iki taraf da birbirini özler ama bir ekre bile konuşsalar işlerin sarpa saracağını bilirler bu yüzden de hep uzak dururlar. Onun sesini duymak ördüğün tüm duvarları yıkmana sebep olabilir o yüzden en iyisi hiç konuşmamaktır...

10. Yeni biriyle tanıştığında kendini suçlu hissedersin.

Her ne kadar ayrılmış olsanız da senin kalbinde hala o vardır. O yüzden hayatına devam ederken yeni biriyle tanıştığında küçük bir suçluluk hissedersin. Bu suçluluğa kapılıp kendini yalnızlaştırmamalısın. Zamana yayarak bu kişiye de dürüst olmalı ve hem kendin hem de onun için bir alan açmalısın. Unutma bu süreç zor ve biraz zaman istiyor...

11. Severek ayrıldığınızı herkese anlatmaya çalışmak.

İnsanlar bunu kolay kolay anlamayacaktır. Senin veya onun hakkında konuşacak kendinizi avuttuğunuzu söyleyecektir. Yine de sen de kimseye bir şey anlatmak ve açıklamak zorunda olmadığını hatırlamalısın. Her şeye rağmen anlatmak istersen tabii ki anlat ama bunun zorlu bir süreç olduğunu da unutmamalısın.

