Sessizlik Seven 4 Burç: Kendi Dünyasında Mutlu Olanlar!

Oğlak burcu için yalnızlık, bir inziva değil, bir düzen biçimidir. Sessiz ortamlarda düşünmeyi, plan yapmayı ve odaklanmayı sever. Kalabalıklar onu yorar çünkü sürekli bir kontrol duygusuna ihtiyaç duyar. Yalnız kaldığında ise kendini en üretken halinde bulur.

Birçok kişi Oğlak’ın mesafeli olduğunu düşünür ama aslında o sadece enerjisini korumaya çalışır. Sosyal olmak isterse olur, ama zorunlu hissettiğinde hemen kabuğuna çekilir. Yalnızlık onun için bir lüks değil, bir ihtiyaçtır.