Şerbo'dan Sonra En Kaoslu Dizi: A.B.İ.'de Senarist, Yönetmen ve Görüntü Yönetmeninin Ardından Bir Ayrılık Daha

Şerbo'dan Sonra En Kaoslu Dizi: A.B.İ.'de Senarist, Yönetmen ve Görüntü Yönetmeninin Ardından Bir Ayrılık Daha

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.12.2025 - 08:30

Sezonun en iddialı işlerinden biri olan ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan A.B.İ. dizisinde ortalık durulmuyor. Krizli başlayan dizide önce senarist, sonra yönetmen ve ardından görüntü yönetmeni ayrıldığını açıklamıştı. Daha yayına çıkmadan bir ayrılık daha gerçekleşti.

2025 sonuna yetiştirilmeye çalışılan A.B.İ. dizisi için heyecan dorukta.

2025 sonuna yetiştirilmeye çalışılan A.B.İ. dizisi için heyecan dorukta.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizinin çekimleri başladı. Yıl sonuna yetiştirilmeye çalışılan dizi yetişmemesi durumunda 2026 Ocak ayında ekrana gelecek. Günü henüz belirsiz olsa da dizi için konuşulan günler pazartesi ya da salı.

Çekimleri başladı başlamasına ama A.B.İ. dizisinde daha şimdiden ortalık durulmuyor.

Çekimleri başladı başlamasına ama A.B.İ. dizisinde daha şimdiden ortalık durulmuyor.

Krizli başlayan diziden önce senarist, sonra yönetmen ve ardından görüntü yönetmeni ayrıldığını açıklamıştı. Ancak burada bitmedi! Işık şefi Utku Yılmaz da A.B.İ. dizisinden ayrıldığına dair paylaşım yaptı. Sette neler yaşandığı ise merak konusu...

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Teke tek

Sanki badem bıyıklı, liyakatsiz birisini tepeden indirmişler de, asıl işi yapanlar durumu kabul edemeyip gidiyorlar gibi. Ya da başrole verilen paranın yanın... Devamını Gör