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Senin Ona Hislerin Ne Kadar Gerçek?

Senin Ona Hislerin Ne Kadar Gerçek?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 13:01

Aşk mı? Hoşlantı mı? Yoksa sadece anlık bir heyecan mı? Herkesin aklını bir dönem biri kurcalar… Gülüşünü düşünürsün, yazmadı diye trip atarsın, yanında nefesin kesilir. Ama içten içe merak ettiğin tek bir şey vardır: Ben gerçekten aşık mıyım?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onunla ilgili sabah ilk düşündüğün şey ne oluyor?

4. Yanındayken ne hissediyorsun?

5. Onun sana attığı bir emojiyle bile modun değişiyor mu?

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6. Gelecek planlarında o var mı?

7. Seni en çok ne etkiliyor?

8. Aşk acısı çekeceğini bilsen yine de bu yola girer miydin?

9. Onun hakkında en çok neyi merak ediyorsun?

10. Onun yanında kendin gibi olabiliyor musun?

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Senin ona hislerin gerçek değil!

Bir an geliyor, düşüncelerin sürekli onunla meşgul oluyor. Mesajını bekliyorsun, her an her yerde gözünün önüne geliyor. Ancak bu heyecanın adı, tam anlamıyla aşk mı, yoksa başka bir şey mi? Bu, daha çok bir ilgi ya da hoşlantı gibi duruyor, belki de egonun seni bir çekim alanına sürüklemesi. Onun seni ne kadar düşündüğü, sana nasıl davrandığı gibi unsurlar, hislerini belirleyen ana faktörler oluyor. Bu durum, hislerinin dış faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor. Belki de kafanda onu gereğinden fazla büyütüyorsun, ama kalbin hâlâ 'emin değilim' diyor. Onunla daha fazla vakit geçirmeden, gerçekten onu tanımadan bu duygunun ne olduğunu anlaman oldukça zor. Yani, aslında hala onu tanıma aşamasındasın. Peki, aşık mısın? Belki... Ama henüz aşık olduğunu sandığın noktadasın. Kendine biraz zaman ver, kalbinin ne hissettiğini anlaması için. Kalbin, içinde neler olduğunu elbet sana söyleyecektir.

Senin hislerin tam anlamıyla gerçek değil!

Kalbindeki bu karmaşık duygular, tam anlamıyla aşkı çağrıştırmıyor belki ama sıradan bir hoşluk da değil. Başka bir kişiye yönelik duygusal bir bağ oluşturma çabasındasın ve bu süreçte kalbinle aklın arasında bir çatışma yaşanıyor gibi. Kimi zamanlar duyguların yoğunlaşıyor ve kalbin hızla çarpıyor, kimi zamanlar ise 'Acaba bu sadece bir alışkanlık mı?' diye kendi kendine soruyorsun. Ona karşı bir çekim hissediyorsun, bu kesin. Ama bu çekimin derinliğini, gerçek anlamını henüz tam olarak çözemedin. Bu noktada zamanın, iletişimin ve samimiyetin önemli bir rolü var. O kişiyle daha fazla vakit geçirdikçe, daha çok sohbet ettikçe ve daha samimi bir bağ oluşturdukça, hislerin netleşecek. Şu an tam olarak 'Bir ilişkiye girmeli miyim, yoksa beklemeli miyim?' kararını verme aşamasındasın. Kendini aceleye getirme. Duygularını zorlamadan, içinden geldiği gibi yaşa. Ve unutma ki, gerçek aşk kendini zorlamaz, o doğal bir akış içerisinde gelişir.

Senin ona hislerin fazlasıyla gerçek!

Birine karşı hislerin olduğunu inkar edemiyorsun, hatta bir adım öteye geçip, ona karşı boş olmadığını kabul ediyorsun. Onunla geçirdiğin her an, her konuşma, her gülüş, hatta sadece onun varlığı bile sende ayrı bir yer ediniyor. Onun yanında olmak, onunla vakit geçirmek seni daha güvende, daha enerjik hissettiriyor. Kalbinde yavaş yavaş aşka dönüşen bir hisle çarpıyor gibi. Evet, belki biraz kıskanıyorsun ama bu kıskançlık sınırlarını aşmıyor. Onu merak ediyorsun, neler yaptığını, nerede olduğunu, kimlerle olduğunu bilmek istiyorsun ama bu merakınla onu boğmuyorsun. Ona değer veriyorsun, onun mutluluğunu önemsiyorsun ama bunu yaparken kendinden ödün vermiyorsun. Yani hislerin olgunlaşıyor, derinleşiyor. Ve bu, yeni bir aşkın çok kıymetli bir başlangıcı olabilir. Eğer bu bağ karşılıklıysa, zamanla çok daha derin bir yere ulaşabilir. Ama en güzeli şu: Sen gerçekten hissettiğini hissediyorsun. Bu, senin duygularının gerçekliğini, sahiciliğini gösteriyor. Ve bu da seni özel kılıyor. Bu duyguları yaşamak, bu aşkı hissetmek sana iyi geliyor, bunu görebiliyoruz.

Senin ona hislerin gerçekten de öte!

Sen, kalbini tamamen birine kaptırmış bir âşıksın. Bu, sıradan bir aşk hali değil, tam da kalbinin derinliklerine işlemiş bir duygu bu. Sabahları onun sesiyle uyanmayı, geceleri onun nefesiyle uykuya dalmayı arzuluyorsun. Her attığı mesajda kalbin biraz daha hızlanıyor, bir 'günaydın' mesajı bile ruhunu aydınlatmaya yetiyor. Onu, tüm kusurlarıyla bile mükemmel görüyorsun. Yanında olduğunda, en doğal haliyle, en gerçek sen oluyorsun. Elbette korkuların var. Kırılmaktan, kaybetmekten, sevginin karşılıksız kalmasından... Ama bu duygudan kaçamıyorsun, çünkü bu his, seni hem olgunlaştırıyor hem de sınırlarını zorluyor. Eğer bu sevgi karşılıklıysa, ne mutlu sana! Ama değilse de, hiçbir şey değişmiyor: Kalbini bu denli bir sevgiyle doldurabildiğin için bile çok değerlisin. Unutma ki, gerçek aşk seni kendine daha da yakınlaştırır. Ve sen, şu anda kendine en yakın olduğun yerdesin. Bu yüzden, bu aşkın tadını çıkar ve her anını dolu dolu yaşa!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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