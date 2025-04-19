Birine karşı hislerin olduğunu inkar edemiyorsun, hatta bir adım öteye geçip, ona karşı boş olmadığını kabul ediyorsun. Onunla geçirdiğin her an, her konuşma, her gülüş, hatta sadece onun varlığı bile sende ayrı bir yer ediniyor. Onun yanında olmak, onunla vakit geçirmek seni daha güvende, daha enerjik hissettiriyor. Kalbinde yavaş yavaş aşka dönüşen bir hisle çarpıyor gibi. Evet, belki biraz kıskanıyorsun ama bu kıskançlık sınırlarını aşmıyor. Onu merak ediyorsun, neler yaptığını, nerede olduğunu, kimlerle olduğunu bilmek istiyorsun ama bu merakınla onu boğmuyorsun. Ona değer veriyorsun, onun mutluluğunu önemsiyorsun ama bunu yaparken kendinden ödün vermiyorsun. Yani hislerin olgunlaşıyor, derinleşiyor. Ve bu, yeni bir aşkın çok kıymetli bir başlangıcı olabilir. Eğer bu bağ karşılıklıysa, zamanla çok daha derin bir yere ulaşabilir. Ama en güzeli şu: Sen gerçekten hissettiğini hissediyorsun. Bu, senin duygularının gerçekliğini, sahiciliğini gösteriyor. Ve bu da seni özel kılıyor. Bu duyguları yaşamak, bu aşkı hissetmek sana iyi geliyor, bunu görebiliyoruz.