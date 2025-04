Senin Ona Hislerin Ne Kadar Gerçek?

Bir an geliyor, düşüncelerin sürekli onunla meşgul oluyor. Mesajını bekliyorsun, her an her yerde gözünün önüne geliyor. Ancak bu heyecanın adı, tam anlamıyla aşk mı, yoksa başka bir şey mi? Bu, daha çok bir ilgi ya da hoşlantı gibi duruyor, belki de egonun seni bir çekim alanına sürüklemesi. Onun seni ne kadar düşündüğü, sana nasıl davrandığı gibi unsurlar, hislerini belirleyen ana faktörler oluyor. Bu durum, hislerinin dış faktörlere bağlı olduğunu gösteriyor. Belki de kafanda onu gereğinden fazla büyütüyorsun, ama kalbin hâlâ 'emin değilim' diyor. Onunla daha fazla vakit geçirmeden, gerçekten onu tanımadan bu duygunun ne olduğunu anlaman oldukça zor. Yani, aslında hala onu tanıma aşamasındasın. Peki, aşık mısın? Belki... Ama henüz aşık olduğunu sandığın noktadasın. Kendine biraz zaman ver, kalbinin ne hissettiğini anlaması için. Kalbin, içinde neler olduğunu elbet sana söyleyecektir.