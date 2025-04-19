Senin Ona Hislerin Ne Kadar Gerçek?
Aşk mı? Hoşlantı mı? Yoksa sadece anlık bir heyecan mı? Herkesin aklını bir dönem biri kurcalar… Gülüşünü düşünürsün, yazmadı diye trip atarsın, yanında nefesin kesilir. Ama içten içe merak ettiğin tek bir şey vardır: Ben gerçekten aşık mıyım?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onunla ilgili sabah ilk düşündüğün şey ne oluyor?
4. Yanındayken ne hissediyorsun?
5. Onun sana attığı bir emojiyle bile modun değişiyor mu?
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6. Gelecek planlarında o var mı?
7. Seni en çok ne etkiliyor?
8. Aşk acısı çekeceğini bilsen yine de bu yola girer miydin?
9. Onun hakkında en çok neyi merak ediyorsun?
10. Onun yanında kendin gibi olabiliyor musun?
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Senin ona hislerin gerçek değil!
Senin hislerin tam anlamıyla gerçek değil!
Senin ona hislerin fazlasıyla gerçek!
Senin ona hislerin gerçekten de öte!
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