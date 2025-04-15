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Seçtiğin Tatlılara Göre Depresyonda mısın?

Seçtiğin Tatlılara Göre Depresyonda mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 12:01

Tatlılar... Kimimizin zayıf noktası, kimimizin kaçış noktası. Ama tatlı seçimlerimiz sadece damak zevkimizi değil, ruh halimizi de ele verir. Çünkü duygular, farkında olmadan damakta iz bırakır. Bu testte birbirinden lezzetli tatlılar arasından seçim yapacaksın. Vereceğin tatlı kararları, iç dünyana dair güçlü ipuçları taşıyor. Bakalım sen şekerli seçimlerinin ardında içsel bir çöküş mü yaşıyorsun, yoksa keyfin yerinde mi?

Hadi teste!

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Sen depresyondasın!

Seçtiğin tatlılar seni bir yerlere götürüyor: belki çocukluğuna, belki birinin yaptığı sıcak bir keke, belki de yalnız bir geceyi biraz daha katlanılır kılmaya... Çikolata, krema, fıstık ezmesi, karameller… Hepsi birer sığınak gibi senin için. Tatlıyı sadece sevdiğin için değil, bir boşluğu doldurmak için seçmiş olabilirsin. Bu duygusal yeme davranışı sana kendini kısa süreliğine iyi hissettirebilir ama sonrasında gelen o tanıdık his boşluk, pişmanlık, belki de suçluluk işte o his, iç dünyanda bir şeylerin dengesiz olduğuna işaret ediyor. Uzun süredir kendini yorgun hissediyor olabilirsin. Belki eskiden seni mutlu eden şeyler artık sana anlamsız gelmeye başladı. Belki de günün sonunda başını yastığa koyduğunda kafanın içi, hiç susmayan düşüncelerle doluyor. Tatlıları seçerken hep en yoğun olanı, en çikolatalısını, en dolgulu olanı seçtin. Bu da bize gösteriyor ki senin iç dünyan doyurulmayı bekliyor. Sadece mide değil, ruh da beslenmek istiyor. Ve sen uzun süredir kendine iyi gelme yollarını ihmal etmiş olabilirsin. Ama bu senin zayıf olduğunu göstermez. Aksine, farkında olman güçlü olduğunun işareti. Belki sadece bir tatlı testi çözdün ama içinden geçenleri bu kadar net görmek, değişimin ilk adımı olabilir. Kendini yalnız hissettiğinde, her şeyden kaçmak istediğinde unutma: yardım istemek zayıflık değil, farkındalığın ve iyileşme isteğinin ilk adımıdır.

Sen depresyondan çok uzaksın!

Seçtiğin tatlılar sade, dengeli, kararında ve keyif odaklı. Ne çok karmaşık ne de abartılı tercihler yapmışsın. Bu da gösteriyor ki sen hayatın tadını dozunda çıkarmayı bilen birisin. Tatlı senin için bir duygu boşluğu değil; bir ödül, bir mola, bir kutlama sebebi. Üzgün olduğunda bile tatlıya sarılmak senin baş etme yöntemlerin arasında değil çünkü sen önce kendi içine bakmayı bilen birisin. Ruh halin şu anda stabil görünüyor. Kendini dinlemeyi, neye ihtiyacın olduğunu fark etmeyi başarmışsın. Gerektiğinde dinleniyor, gerektiğinde sosyalleşiyorsun. Hayat bazen yorucu olsa da sen bunun gelip geçici olduğunu biliyorsun ve kalıcı karamsarlıklara kolay kolay teslim olmuyorsun. Çünkü kendini tanıyorsun. Bu, iç dünyanda doyum sağlayabildiğini, açlığın sadece fiziksel değilse bile farkında olup yönetebildiğini gösteriyor. Bu noktada dikkat etmen gereken tek şey şu: her şey yolunda gibi görünürken, içsel fırtınaları bastırmamaya çalış. Sen gücünü inkar etmiyorsun, ama bazen dayanmak yerine anlatmak da gerekebilir. Yine de şu anda duygusal açlıkla fiziksel arzularını karıştırmayan, güçlü ve dengeli bir ruh haline sahipsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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