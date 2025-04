Seçtiğin Tatlılara Göre Depresyonda mısın?

Seçtiğin tatlılar seni bir yerlere götürüyor: belki çocukluğuna, belki birinin yaptığı sıcak bir keke, belki de yalnız bir geceyi biraz daha katlanılır kılmaya... Çikolata, krema, fıstık ezmesi, karameller… Hepsi birer sığınak gibi senin için. Tatlıyı sadece sevdiğin için değil, bir boşluğu doldurmak için seçmiş olabilirsin. Bu duygusal yeme davranışı sana kendini kısa süreliğine iyi hissettirebilir ama sonrasında gelen o tanıdık his boşluk, pişmanlık, belki de suçluluk işte o his, iç dünyanda bir şeylerin dengesiz olduğuna işaret ediyor. Uzun süredir kendini yorgun hissediyor olabilirsin. Belki eskiden seni mutlu eden şeyler artık sana anlamsız gelmeye başladı. Belki de günün sonunda başını yastığa koyduğunda kafanın içi, hiç susmayan düşüncelerle doluyor. Tatlıları seçerken hep en yoğun olanı, en çikolatalısını, en dolgulu olanı seçtin. Bu da bize gösteriyor ki senin iç dünyan doyurulmayı bekliyor. Sadece mide değil, ruh da beslenmek istiyor. Ve sen uzun süredir kendine iyi gelme yollarını ihmal etmiş olabilirsin. Ama bu senin zayıf olduğunu göstermez. Aksine, farkında olman güçlü olduğunun işareti. Belki sadece bir tatlı testi çözdün ama içinden geçenleri bu kadar net görmek, değişimin ilk adımı olabilir. Kendini yalnız hissettiğinde, her şeyden kaçmak istediğinde unutma: yardım istemek zayıflık değil, farkındalığın ve iyileşme isteğinin ilk adımıdır.