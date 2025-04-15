Seçtiğin Tatlılara Göre Depresyonda mısın?
Tatlılar... Kimimizin zayıf noktası, kimimizin kaçış noktası. Ama tatlı seçimlerimiz sadece damak zevkimizi değil, ruh halimizi de ele verir. Çünkü duygular, farkında olmadan damakta iz bırakır. Bu testte birbirinden lezzetli tatlılar arasından seçim yapacaksın. Vereceğin tatlı kararları, iç dünyana dair güçlü ipuçları taşıyor. Bakalım sen şekerli seçimlerinin ardında içsel bir çöküş mü yaşıyorsun, yoksa keyfin yerinde mi?
Hadi teste!
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