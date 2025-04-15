Aşk Acısını Nasıl Atlatıyorsun?

Sen aşkı da, ayrılığı da gerçek bir derinlikle yaşıyorsun. Duygularını bastırmaya çalışmıyor, aksine onların içinden geçmeyi tercih ediyorsun. Gözyaşlarına izin veriyorsun, hatıraların seni alıp götürmesine müsaade ediyorsun. Bu bazen yorucu olsa da, kalbini gerçekten iyileştiren şeyin bu dürüstlük olduğunu biliyorsun. Senin için bir ilişki sadece iki insan arasında yaşanan bir bağ değil; bir dünya kurmak demek. O dünya yıkıldığında da doğal olarak yas tutuyorsun. Bazen bir şarkıda gözlerin dolar, bazen bir filmde eski anılar gelir aklına. Ama bunları reddetmek yerine içselleştiriyorsun. Çünkü biliyorsun ki her gözyaşı seni biraz daha özgürleştiriyor. Bu süreçte duygularını paylaşabileceğin, seni anlayan insanlarla vakit geçirmek sana çok iyi geliyor. Yalnız kalmaktan korkmasan da, bir omzun varlığını bilmek sana güç veriyor. Senin tarzın gerçek, kırılgan ama bir o kadar da onarıcı. Kalbinin yas süreci belki zaman alıyor ama sonunda sen kendine daha yakın, daha farkında bir insan olarak çıkıyorsun. 'Canım acıyor ama bu da bana ait' diyebiliyorsun. İşte asıl şifa orada.