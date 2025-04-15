Aşk Acısını Nasıl Atlatıyorsun?
Aşk... Bir yanda kalbimizi göklere çıkaran, diğer yanda ise en derin acıları yaşatan duyguların baş tacı. Peki ya işler yolunda gitmediğinde? Herkesin aşk acısını atlatma yöntemi farklıdır. Kimi kendini spora verir, kimi arkadaşlarına sarılır, kimi de playlist'inde hüzünlü şarkılarla depresyonun dibine vurur. Sen aşk acısıyla nasıl başa çıkıyorsun? İçindeki acıdan kaçıyor musun, yoksa yüzleşip gücünü mü topluyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişki bittiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Aşk acısı çekerken en çok ne yaparsın?
5. Onunla yaşadığın güzel anıları sildin mi?
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6. Aşk acısına karşı en büyük silahın ne?
7. Onu tekrar görsen ne yaparsın?
8. Ayrılırken bambaşka bir insan oluyor musun?
9. Aşk acısı sonrası ne kadar sürede toparlanırsın?
10. Sana göre zaman her şeyin ilacıdır sözü doğru mu?
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Sen aşk acını güçlenerek atlatıyorsun!
Sen aşk acını duygularınla barışarak atlatıyorsun!
Sen aşk acını sosyalleşerek atlatıyorsun!
Seb aşk acını kolay kolay atlatamıyorsun!
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