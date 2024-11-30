Senin Geleceğin Parlak mı?
Senin Geleceğin Parlak mı?
Belki bir CEO olacaksın, belki de bir sanatçı. Belki de kendi işini kurup, kendi patronun olacaksın. Kim bilir, belki de dünyayı dolaşacak, yeni yerler keşfedecek ve maceralar yaşayacaksın. Ya da belki de sakin bir hayat tercih edip, ailenle ve sevdiklerinle vakit geçireceksin. Her ne olursa olsun, geleceğin parlak olma ihtimali var. Ve unutma, geleceğin parlak olması için bugünden başlamalısın. Her gün bir adım atmalı, her gün biraz daha ilerlemeli ve her gün biraz daha büyümeli ve gelişmelisin.
Senin geleceğin parlak mı?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hedefler belirlemek senin için ne kadar önemli?
4. Zorluklarla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
5. Kendini geliştirmek için ne kadar zaman ayırıyorsun?
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6. Sosyal çevrenin senin için önemi nedir?
7. Başarıya ulaşmak için ne kadar planlısın?
8. Son olarak yüksek hedeflerin var mı?
Senin geleceğin parlak!
Senin geleceğin pek parlak değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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