Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Onu Unutamamışsın Demektir!
Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Onu Unutamamışsın Demektir!
Hayatını paylaştığın ve keyifli vakitler geçirdiğin birini hayatından çıkartmak oldukça zor. Daha da zor olan şey ise onu unutmak. Sadece onu değil paylaştığınız her şeyi. Geçtiğin bir sokağı, yediğin bir tatlıyı, onun en sevdiği rengi, izlediğiniz bir filmi... Tüm bunların hepsi sana hala onu hatırlatırken onu nasıl unutabilirsin ki? Bu testle onu unutup unutmadığını söylüyoruz.
Bu davranışlardan yaptıklarına göre onu unutamamışsın demektir!
Haydiii!
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Sen onu çoktan unutmuşsun!
Sen onu unutamamışsın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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