Hayatını paylaştığın ve keyifli vakitler geçirdiğin birini hayatından çıkartmak oldukça zor. Daha da zor olan şey ise onu unutmak. Sadece onu değil paylaştığınız her şeyi. Geçtiğin bir sokağı, yediğin bir tatlıyı, onun en sevdiği rengi, izlediğiniz bir filmi... Tüm bunların hepsi sana hala onu hatırlatırken onu nasıl unutabilirsin ki? Bu testle onu unutup unutmadığını söylüyoruz.

Bu davranışlardan yaptıklarına göre onu unutamamışsın demektir!

Haydiii!