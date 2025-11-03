Şener Üşümezsoy’dan Sındırgı Depremleri ile İlgili Öncü Olabilir Açıklaması: "Güneye Doğru İniyor"
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede deprem fırtınası yaşanırken, küçük depremler sürekli olmaya devam ediyor. Son olarak AFAD bu akşam saatlerinde Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1’lik depremlerden son yaşanan depremlerinin güney yönlü olmasına dikkat çekerek, “öncü deprem” uyarısında bulundu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’tan bu yana yaşanan deprem fırtınası vatandaşları korkutuyor.
“Artçı deprem değil öncü deprem olabilir”
