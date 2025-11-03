onedio
Şener Üşümezsoy’dan Sındırgı Depremleri ile İlgili Öncü Olabilir Açıklaması: "Güneye Doğru İniyor"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.11.2025 - 00:39

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde 6.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede deprem fırtınası yaşanırken, küçük depremler sürekli olmaya devam ediyor. Son olarak AFAD bu akşam saatlerinde Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 6.1’lik depremlerden son yaşanan depremlerinin güney yönlü olmasına dikkat çekerek, “öncü deprem” uyarısında bulundu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’tan bu yana yaşanan deprem fırtınası vatandaşları korkutuyor.

27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede deprem aktivitesi hızlanmış durumda. Son olarak akşam saatlerinde bölgede 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son yılların en popüler yer bilimcilerinden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sındırgı’da yaşanan depremlerle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

“Artçı deprem değil öncü deprem olabilir”

27 Ekim’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan depremlerin güney yönlü olmasına dikkat çeken Üşümezsoy, “Balıkesir'deki depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Bu beni düşündürüyor. ‘Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi?’ diye düşünüyorum. Yaşanan ilk deprem sonrasında artçılar hep aynı bölgedeydi. Ama şimdi merkezin güneyine doğru bir kümelenme yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

