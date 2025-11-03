onedio
Belediye Başkanından Flaş Açıklama: "Afet Bölgesi İlan Edilmeli"

Dilara Şimşek
03.11.2025 - 16:32

Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, açıklamalarda bulundu. Sak, Sındırgı’nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Sındırgı afet bölgesi ilan edilmeli.”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bugün yine bir depremle sarsıldı. 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 15.35’te meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak tespit edildi. 

Sındırgı Belediye Başkanı CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sak, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirerek “Sındırgı bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli” ifadelerini kullandı.

AFAD'ın depreme dair paylaşımı şöyle oldu:

twitter.com

  • Büyüklük:4.9 (Mw)

  • Yer:Sındırgı (Balıkesir)

  • Tarih:2025-11-03

  • Saat:15:35:37 TSİ

  • Enlem:39.16861 N

  • Boylam:28.34083 E

  • Derinlik:11.02 km

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Ceylan Sen

Çok korkuyorum sındırgıda bir gun buyuk bır deprem olacağından orada oturmuyorum ama oranın halkı için çok endişeleniyorum😢😢allah korusun

