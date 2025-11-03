Belediye Başkanından Flaş Açıklama: "Afet Bölgesi İlan Edilmeli"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi bugün yine bir depremle sarsıldı. 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 15.35’te meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak tespit edildi.

Sındırgı Belediye Başkanı CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sak, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirerek “Sındırgı bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli” ifadelerini kullandı.