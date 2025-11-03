onedio
Şener Üşümezsoy Sındırgı'daki 4.9 Büyüklüğündeki Deprem İçin Açıklamalarda Bulundu

Oğuzhan Kaya
03.11.2025 - 16:25

AFAD verilerine göre Balıkesir'e bağlı Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Uzun süredir depremlerin yaşandığı ilçede AFAD'a göre 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem Balıkesir, İzmir, Bursa gibi komşu kentlerde de hissedildi. Son zamanlarda yaptığı çıkışlar ve tespitleriyle öne çıkan Şener Üşümezsoy ise son deprem hakkında SZC TV'ye konuştu.

4.9'luk deprem çevre illerde de paniğe neden oldu.

6.1'lik depremin ardından gerçekleşen bu deprem hakkında Şener Üşümezsoy da bazı tespitlerde bulundu. Bunların artçı değil diğer fayları tetikleyen depremler olduğunu söyleyen Üşümezsoy, İstanbul Depremi'ni tetiklemeyeceğini de öne sürdü.

Üşümezsoy'un açıklamaları şöyle;

