Sen Sağlıksız Bir İlişkide misin?

Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını anlamak, bazen ne yazık ki duygusal bulanıklıklar ve güçlü bağlar nedeniyle zor olabilir. Ama senin durumunda, bu ilişki seni yalnızca zayıflatıyor, sana zarar veriyor ve senin özsaygını, güvenini yok ediyor. Sağlıksız bir ilişki, bir tarafın sürekli olarak diğerini kontrol etmeye çalıştığı, manipülatif davranışların, küçümseme ve eleştirilerin ön planda olduğu bir ilişkidir. Bu tür bir ilişki, duygusal ya da fiziksel şiddet içeriyor olabilir ya da sürekli bir huzursuzluk, güvensizlik ve belirsizlik yaratıyordur. Belki de her gün, bir adım ileri gitmeye çalışırken, sürekli birkaç adım geriye gidiyorsun. İleriye gitmeyi hak ediyorsun, ama senin enerjin ve zamanın, senin için doğru olmayan birine harcanıyor. Bu tür bir ilişkide, senin isteklerin, duyguların ve ihtiyaçların ikinci planda kalır. Kendi kimliğini kaybetmeye başlarsın, çünkü sürekli olarak karşındaki kişiyi mutlu etmeye çalışır, kendi mutluluğunu ertelemeye devam edersin. Unutma, bir ilişki, her iki tarafın da kendisini güvende ve değerli hissettiği, birbirine saygı ve sevgiyle yaklaşacağı bir yer olmalıdır. Eğer sen bu ilişkiyi sorgulamak zorunda kalıyorsan, sürekli olarak endişe içinde yaşıyorsan ya da karşındaki kişi seni aşağılıyorsa, bu ilişkiden çıkmak senin hakkın. Kendine saygı gösterdiğinde, senin için doğru olan ilişkiyi bulma şansın artacaktır. İleriye doğru sağlıklı bir adım atmak, hayatını yeniden kurmana ve kendi değerini yeniden keşfetmene yardımcı olabilir.