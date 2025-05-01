Sen Sağlıksız Bir İlişkide misin?
Bazen aşkın büyüsüne kapılıp, ilişkimizin aslında sağlıksız olduğunu göz ardı edebiliriz. Ancak unutmayın, her ne kadar aşk gözlüğümüz bizi kör etse de, sağlıksız bir ilişki, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Belki de şu anda okuduğunuz bu yazı, size ilişkinizin aslında ne kadar sağlıksız olduğunu gösterme fırsatı sunacak. Bir ilişkinin sağlıksız olduğunu anlamanın birçok yolu vardır. Belki de partneriniz sizi sürekli eleştiriyor, belki de sürekli olarak sizinle tartışıyor. Ya da belki de sizinle hiç iletişim kurmuyor ve sizi görmezden geliyor. Bu tür davranışlar, bir ilişkinin sağlıksız olduğunun en belirgin işaretlerinden birkaçıdır.
Sen Sağlıksız Bir İlişkide misin?
Haydiiii
1. Sevgilin duygusal olarak seni sürekli eleştiriyor mu?
2. Sevgilin senin fikirlerin ve duygularınla ilgilenmiyor, sadece kendi ihtiyaçlarını ön planda tutuyor mu?
3. İlişkide desteğe ihtiyacın olduğunda yanında oluyor mu?
4. Sevgilin seni arkadaşlarınla görüştüğünde kıskanıyor ya da engelliyor mu?
5. İlişkinizde iletişim genellikle daha çok tartışmalarla mı geçiyor?
6. İlişkinizde sürekli stresli ve endişeli misin?
7. Sevgilin seni başkalarıyla karşılaştırıyor mu?
8. Sevgilin önemli konuları gizliyor veya sürekli yalan söylüyor mu?
9. İlişki içinde bir rekabet hissediyor musun?
10. Son olarak sürekli olarak sen mi fedakarlık yapıyorsun?
Sen sağlıksız bir ilişki içindesin!
Sen sağlıklı bir ilişki içindesin!
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