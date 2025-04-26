Sen Potansiyelinin Farkında mısın?
Herkesin içinde bir cevher vardır ama bazıları o cevheri çoktan işlemiştir, bazıları ise henüz toprağın altındayken varlığını bile fark etmemiştir. Peki ya sen? Gerçek gücünü, yeteneklerini ve kim olduğunu ne kadar biliyorsun? Bu test sana içindeki potansiyelin farkında olup olmadığını gösterecek. Belki de şimdiye kadar görmediğin yönlerini keşfedeceksin.
Hadi teste!
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1. Hayatında seni en çok motive eden şey nedir?
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2. Yakın çevren senin hakkında ne söyler?
3. Bir hedef belirlediğinde...
4. Başarı senin için ne demek?
5. Zorlandığında nasıl tepki verirsin?
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6. Bir konuda yetenekli olduğunu hissettiğinde ne yaparsın?
7. Yapamazsın dendiğinde inat eder misin?
8. Şu an hayatında neyin eksik olduğunu düşünüyorsun?
9. Kendinle ilgili en gurur duyduğun şey nedir?
10. Kendini ne sıklıkla takdir edersin?
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Sen potansiyelini uzun zamandır farkındasın!
Sen potansiyelini farkındasın ama harekete geçmiyorsun!
Senin potansiyelin var ama özgüvenin yok!
Sen potansiyelini henüz farkına varmamışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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