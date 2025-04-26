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Sen Potansiyelinin Farkında mısın?

Sen Potansiyelinin Farkında mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 10:59

Herkesin içinde bir cevher vardır ama bazıları o cevheri çoktan işlemiştir, bazıları ise henüz toprağın altındayken varlığını bile fark etmemiştir. Peki ya sen? Gerçek gücünü, yeteneklerini ve kim olduğunu ne kadar biliyorsun? Bu test sana içindeki potansiyelin farkında olup olmadığını gösterecek. Belki de şimdiye kadar görmediğin yönlerini keşfedeceksin.

Hadi teste!

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1. Hayatında seni en çok motive eden şey nedir?

2. Yakın çevren senin hakkında ne söyler?

3. Bir hedef belirlediğinde...

4. Başarı senin için ne demek?

5. Zorlandığında nasıl tepki verirsin?

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6. Bir konuda yetenekli olduğunu hissettiğinde ne yaparsın?

7. Yapamazsın dendiğinde inat eder misin?

8. Şu an hayatında neyin eksik olduğunu düşünüyorsun?

9. Kendinle ilgili en gurur duyduğun şey nedir?

10. Kendini ne sıklıkla takdir edersin?

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Sen potansiyelini uzun zamandır farkındasın!

Sen içindeki gücün, yeteneklerin ve yolunun gayet farkındasın. Kendini tanıyorsun, sınırlarını biliyorsun ve büyümekten korkmuyorsun. Hedef belirlemek, harekete geçmek ve pes etmemek senin doğanda var. Bu farkındalık sayesinde hem kişisel hem de profesyonel anlamda çok fazla yol kat edebilirsin. Senin gibi biri bir odaya girdiğinde “ben buradayım” demez, ama enerjisiyle zaten fark ettirir. Hayatında risk almayı da bilirsin, çünkü başarısızlıktan korkmazsın. Eğer bir şey seni durduruyorsa, bu sadece zaman meselesidir çünkü sen zaten yoldasın. Kendine yatırım yapmaya, üretmeye ve hayallerini büyütmeye devam et. Sen, potansiyelini gerçekleştirmek için doğmuşsun.

Sen potansiyelini farkındasın ama harekete geçmiyorsun!

Sen aslında içindeki cevheri hissediyorsun. Hayal kuruyorsun, hevesleniyorsun, hatta zaman zaman harekete geçiyorsun. Ama bir yerde takılıyor gibisin. Belki cesaret, belki biraz destek, belki de sadece içinden gelen güçlü bir “tamam” hissi eksik. Kendi gücünün farkındasın ama bazen başkalarının onayına ihtiyaç duyuyorsun. Oysa sen yeterlisin. Etrafındakilerin seni desteklemesini beklemeden bir adım atsan, ardı zaten gelir. Kendi sesini bastırma. İçindeki o minik fısıltı “hadi” diyor ya, ona kulak ver. Senin içinde büyük bir potansiyel var ama sen onu henüz tam açmadın. Korkma, çünkü en büyük risk aslında denememek. Ve sen, denemeye çok yakınsın. Sadece bir adım at, gerisi sihir gibi gelecek.

Senin potansiyelin var ama özgüvenin yok!

Senin içinde bir şeyler var ama sürekli bastırılmış, sorgulanmış veya göz ardı edilmiş. Belki birileri seni küçümsedi, belki sen kendini hep ikinci plana attın. Ama gerçek şu ki: Senin de parlayacak bir tarafın var. Hayal kuruyorsun ama harekete geçmeye çekiniyorsun. İçindeki yaratıcı, üretken, cesur tarafı dışa vurmak istiyorsun ama “ya olmazsa” korkusu ağır basıyor. Bu da seni durgunlaştırıyor. Oysa senin gibi düşünen pek çok başarılı insan, bir gün o korkuyu yenip başlamaya karar verdi. Sen de yapabilirsin. Belki küçük adımlarla, belki bir destekle ama mutlaka yapabilirsin. İlk adım: Kendine inanmaya çalış. Gerisi gelir. Gerçekten.

Sen potansiyelini henüz farkına varmamışsın!

Bir süredir belki de kendinle yüzleşmeye cesaret edememiş olabilirsin. Yorgunluk, hayal kırıklığı veya belki de 'ben ne yapabilirim ki?' düşüncesi seni sarmış olabilir. Ancak unutma ki içindeki muazzam potansiyel hiçbir yere gitmedi, sadece biraz tozlandı, gözden uzaklaştı. Belki üzerine bir yığın yargı, başarısızlık korkusu ya da endişeler birikti ve seni geriye çekti. Ancak bilmelisin ki o potansiyel hala orada, seninle birlikte. Biraz ilgi, biraz cesaret ve biraz sabır ile yeniden yeşerebilir, yeniden parlayabilir. Şu anda bu satırları okuyor olman, bu testi çözme kararını vermiş olman bile, içinde bir şeylerin değişmeye, sorgulanmaya başladığının bir işareti. Bu da aslında ilk adımı attığını gösteriyor. Kendine sürekli bir şeyleri hatırlat: Hiçbir şey için geç değil. Her insan, her yaşta, her durumda değişebilir, dönüşebilir ve kendi potansiyelini keşfedebilir. Sen de bunu başarabilirsin. Sadece bir gün, belki de bugün, 'belki' demeyi dene ve kendine bir şans ver. Kendine inan ve o muazzam potansiyeli ortaya çıkarmanın keyfini yaşa.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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