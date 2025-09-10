onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sen Ne Kadar İyi Bir Semicenk Fanısın?

etiket Sen Ne Kadar İyi Bir Semicenk Fanısın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.09.2025 - 21:02

Kendine güvenen Semicenk hayranları buraya çünkü yüzyılın en keyifli testi başlıyor. Bakalım şarkı sözlerinden hangi Semicenk şarkısı olduğunu bulabilecek misin? Kendine güveniyorsan hadi başlıyoruz! Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Pekala başlıyoruz, “Bomboş koca dünya, döner durur hep tersine" bu sözler hangi şarkıya ait?

2. "Bak, yanıyor bak içimde, taşıyor kalbimden" sözlerinin yer aldığı o şarkı hangisi peki?

2. "Bak, yanıyor bak içimde, taşıyor kalbimden" sözlerinin yer aldığı o şarkı hangisi peki?

3. "Her şey bitermiş zamanla, içinde kalmasın, söyle, bilelim" Peki ya bu sözler hangisine ait?

4. "Geceyi gündüze yâr ettim, seni haram ettim" sözleri hangi şarkıda geçiyor?

5. "Bunca yılın ardında ne günlerin hatrı var? Kaç gün soldu bu hak dikenlerin altında?" sözlerini biliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bu sözleri biliyor musun? "Ayrılık çıktı bak sevda falında, ümit çiçeklerim soldu, soldu dalında"

7. "Beni bana harcatıyor bu kader, içimde kalmadı, yine feryadım var" sözlerini biliyor musun?

8. Son olarak "Düşer аklımа bomboş gidişlerin, bilemem mаnаsını hüzünlerin" sözleri hangi şarkıda geçiyor?

Hiç de fena değil!

Semicenk şarkılarını oldukça iyi biliyorsun ve bazı sözleri aklında kalmış. Ama hâlâ birkaç sürpriz şarkı seni bekliyor. Biraz daha dikkatli dinlersen, herkesin şaşıracağı detayları da fark edebileceksin. Artık “fan” seviyesindesin ama gerçek Semicenk uzmanı olman için biraz daha zaman ve dinleme gerekli.

Sen gerçek bir fansın!

Sen gerçek bir fansın!

Tebrikler, sen tam anlamıyla bir Semicenk fanısın! Neredeyse her şarkıyı, her sözünü ezbere biliyorsun. Konserlerde herkesten önce şarkılara eşlik edebilir, arkadaşlarınla karaoke yaparken yıldız olabilirsin. Senin için Semicenk şarkılarında gizli hiçbir detay kaçmaz! Artık resmi olarak fan kulübünün onursal üyesisin.

Yeni tanışmışsın...

Hmm… Sen Semicenk dünyasına daha yeni adım atmış gibisin. Şarkı sözlerinin çoğu hâlâ gizemini koruyor. Ama endişelenme, müzik yolculuğu tam da böyle başlar: birkaç parçayı tekrar tekrar dinle, favorilerini seç ve yavaş yavaş sözleri ezberle. Yakında arkadaşlarınla tartışırken “Bunu da bilirim!” diyebileceksin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın