Sen Ne Kadar İyi Bir Semicenk Fanısın?
Kendine güvenen Semicenk hayranları buraya çünkü yüzyılın en keyifli testi başlıyor. Bakalım şarkı sözlerinden hangi Semicenk şarkısı olduğunu bulabilecek misin? Kendine güveniyorsan hadi başlıyoruz! Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pekala başlıyoruz, “Bomboş koca dünya, döner durur hep tersine" bu sözler hangi şarkıya ait?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Bak, yanıyor bak içimde, taşıyor kalbimden" sözlerinin yer aldığı o şarkı hangisi peki?
3. "Her şey bitermiş zamanla, içinde kalmasın, söyle, bilelim" Peki ya bu sözler hangisine ait?
4. "Geceyi gündüze yâr ettim, seni haram ettim" sözleri hangi şarkıda geçiyor?
5. "Bunca yılın ardında ne günlerin hatrı var? Kaç gün soldu bu hak dikenlerin altında?" sözlerini biliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu sözleri biliyor musun? "Ayrılık çıktı bak sevda falında, ümit çiçeklerim soldu, soldu dalında"
7. "Beni bana harcatıyor bu kader, içimde kalmadı, yine feryadım var" sözlerini biliyor musun?
8. Son olarak "Düşer аklımа bomboş gidişlerin, bilemem mаnаsını hüzünlerin" sözleri hangi şarkıda geçiyor?
Hiç de fena değil!
Sen gerçek bir fansın!
Yeni tanışmışsın...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın