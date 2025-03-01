Sen Ne Kadar Atılgansın?
Sen Ne Kadar Atılgansın?
Hepimizin hayatta karşımıza çıkan durumlara karşı farklı tepkileri vardır. Kimi zaman kararlı bir şekilde öne çıkar, kimi zaman da geri çekiliriz. Peki, sen ne kadar atılgansın? Kararlarını hemen verir misin, yoksa düşünmeyi mi tercih edersin? Kendini ifade ederken cesur musun, yoksa başkalarının ne düşündüğüne daha mı çok dikkat edersin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir topluluk önünde konuşma yapman gerekse ne hissedersin?
4. Bir projeye liderlik etmek için gönüllü olur musun?
5. Bir arkadaşın seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
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6. Hayalini kurduğun bir fırsat karşına çıksa, hemen harekete geçer misin?
7. Haksızlığa uğradığını düşündüğünde tepkini nasıl gösterirsin?
8. Kalabalık bir etkinlikte ilk dans eden kişi olur musun?
9. Fikrinin desteklenmediği bir ortamda nasıl davranırsın?
10. Bir başkasının önünde hata yaptığında nasıl hissedersin?
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Sen çok atılgansın!
Sen atılgan sayılırsın!
Sen pek atılgan değilsin!
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