Hırsın Sana Ne Yapıyor?
Hırsın Sana Ne Yapıyor?
Hırs, bizi hedeflerimize ulaşmak için motive eden güçlü bir duygu olabilir. Ancak, kontrolsüz bir şekilde hırsın peşinden koşmak, bazen bizi istemediğimiz yerlere sürükleyebilir. Peki, senin hırsın sana neler yapıyor? Seni ileriye taşıyan bir güç mü, yoksa hayatını zorlaştıran bir yük mü?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hedeflerine ulaşamadığında nasıl hissediyorsun?
4. Başarını başkalarının başarılarıyla kıyaslar mısın?
5. Hedeflerine ulaşana kadar kendini yeterli hissetmediğin anlar oluyor mu?
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6. Kendini baskı altında hissediyor musun?
7. Başarıya odaklandığında hayatındaki diğer alanlar nasıl etkileniyor?
8. Hırsın seni sağlığını ihmal etmeye zorladı mı?
9. Hırsın insanlarla olan ilişkini nasıl etkiliyor?
10. İnsanların söyledikleri mi önemlidir, yaptıkları mı?
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Hırsın sana baskı yapıyor!
Hırsın seni bazen zorluyor!
Hırsın seni motive ediyor!
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