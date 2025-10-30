Sen Hangi Tip Ev Sahibisin?
Kişiliğimizin küçük bir yansıması olan evler kimimiz için minimalist ve düzenli olmalı kimimiz içinse renkli, enerjik ve hareketli bir atmosferi yansıtmalı. Peki ya sen evini nasıl şekillendiriyorsun veya hangi detayların senin tarzını ortaya koyduğunu düşünüyorsun? Bu testle ev sahibi stilini bulmaya çalışıyoruz. Hazırsan teste geçelim!
1. Ev dekorasyonunda hangi detaylara daha çok dikkat edersin?
2. Evinde kullandığın renkler hangisine daha yakın?
3. Evinin aydınlatması için en çok nelerden yararlanıyorsun?
4. Evinde en çok zaman geçirdiğin alan hangisi?
5. Evinde dekoratif objeler veya kişisel eşyalar senin için ne kadar önemli?
6. Salonunu tek kelimeyle anlatmanı isteseydik cevabın ne olurdu?
7. Sence evdeki en önemli eşyalar neler?
8. Evinin mutfağını değiştirme şansın olsaydı nasıl görünmesini isterdin?
Minimalist bir ev sahibisin!
Misafirperver bir ev sahibisin!
Yaratıcı bir ev sahibisin!
Teknoloji meraklısı bir ev sahibisin!
