article/comments
article/share
Sen Hangi Tip Ev Sahibisin?

Sen Hangi Tip Ev Sahibisin?

Sultan Oğuz
30.10.2025 - 12:31

Kişiliğimizin küçük bir yansıması olan evler kimimiz için minimalist ve düzenli olmalı kimimiz içinse renkli, enerjik ve hareketli bir atmosferi yansıtmalı. Peki ya sen evini nasıl şekillendiriyorsun veya hangi detayların senin tarzını ortaya koyduğunu düşünüyorsun? Bu testle ev sahibi stilini bulmaya çalışıyoruz. Hazırsan teste geçelim!

1. Ev dekorasyonunda hangi detaylara daha çok dikkat edersin?

2. Evinde kullandığın renkler hangisine daha yakın?

3. Evinin aydınlatması için en çok nelerden yararlanıyorsun?

4. Evinde en çok zaman geçirdiğin alan hangisi?

5. Evinde dekoratif objeler veya kişisel eşyalar senin için ne kadar önemli?

6. Salonunu tek kelimeyle anlatmanı isteseydik cevabın ne olurdu?

7. Sence evdeki en önemli eşyalar neler?

8. Evinin mutfağını değiştirme şansın olsaydı nasıl görünmesini isterdin?

Minimalist bir ev sahibisin!

Sen, düzenin ve sadeliğin temsilcisisin! Evinin her köşesinde fazlalıklardan uzak durmayı sevdiğini belli eden minimalist bir hava hakim. Misafir geldiğinde onları da bu huzurlu atmosferle karşılıyorsun. Senin için ev sadece her gece uyuduğun bir yer değil, aynı zamanda zihnini dinlendirdiğin ve enerjini depoladığın bir sığınak. Evinin her detayında pratikliği ve düzeni hissediyor olmak tam da senin tarzını yansıtıyor!

Misafirperver bir ev sahibisin!

Senin evin, arkadaşların ve ailen için adeta bir yuva! Sıcakkanlılığın ve misafirperverliğinle biliniyor, her zaman bir fincan çay, tatlı bir sohbet veya hazırladığın küçük sürprizlerle misafirlerini ağırlıyorsun. Senin için ev, bir yaşam alanı olmanın ötesinde sosyal hayatının ve samimiyetinin de merkezi. Evine gelen insanların kendini özel ve değerli hissetmesi tesadüf olamaz!

Yaratıcı bir ev sahibisin!

Senin evin, tam bir yaratıcılık ve özgürlük alanı! Her bir renk, obje ve dekorasyon senin kişiliğini ve hikayeni yansıtıyor. Senin için ev, kendini ifade ettiğin bir sergi gibi hem seni rahat hissettiriyor hem de çevrendekilerin seni ve tarzını hemen fark etmesini sağlıyor. Sanatsal detaylara olan düşkünlüğün, evine girenleri bir sanat galerisine adım atmış gibi hissettirmesi boşuna değil!

Teknoloji meraklısı bir ev sahibisin!

Yenilikçi ve işlevsel detayların buluştuğu teknoloji ve pratik çözümlerle dolu evinde her şey elinin altında ve kullanım kolaylığı her zaman ön planda. Senin için ev, hem konforlu hem de fonksiyonel bir yaşam alanı, bu yüzden her köşede modernliği ve pratikliği bir arada görmek tarzını ortaya koyan başlıca detaylardan biri diyebiliriz!

