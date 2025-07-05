Sen Hangi Evrenin Kahramanısın?

Hayatın ritmi içerisinde adeta bir dansçı gibi hareket eden, zamanın akışını parmaklarının ucunda oynatan bir kahramanın hikayesine hoş geldiniz. Bu kahraman, olayların gidişatını değiştirebilecek kadar güçlü, ancak aynı zamanda bir orkestra şefi gibi hassas ve dikkatli. Her hareketinin, her kararının sonuçlarını öngörebilecek bir yeteneğe sahip. Geçmiş, bugün ve gelecek, onun için birer defter sayfası gibi. Her birini dikkatlice inceliyor, okuyor ve üzerine yeni satırlar ekliyor. Ancak bu yetenek, onun için hem bir armağan hem de bir lanet. Her ne kadar geleceği görebilse de, her hareketi ve kararı, bu geleceği şekillendiriyor ve bir o kadar da karmaşıklaştırıyor. Gözlerini kapatıp, zamanın akışını hissettiği an, tüm dünya etrafında dönmeye başlıyor. Geçmişten gelen sesler, bugünün telaşı ve geleceğin belirsizliği, onun içinde bir senfoni oluşturuyor. Ancak bu senfoniyi yönetebilmek için, dikkatli olması gerekiyor. Çünkü her nota, yeni bir olayın başlangıcını temsil ediyor.