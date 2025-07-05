Sen Hangi Evrenin Kahramanısın?
Her evrenin bir kahramanı vardır. Kimi ışık hızında koşar, kimi kılıcını adalet için sallar, kimi zekasıyla düşmanlarını alt eder. Peki senin kaderin hangi evrende yazıldı? Marvel’ın görkemli savaşlarında mı, Orta Dünya’nın mistik ormanlarında mı, yoksa galaksiler arası bir maceranın tam ortasında mı?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Zorlu bir durumla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. Bir dostunun başı beladaysa ne yaparsın?
5. Bir göreve çıkmadan önce hazırlığın nasıl olur?
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6. Kendi gücünü nasıl tanımlarsın?
7. Hangi nesne seni en iyi temsil eder?
8. Yeniliklere açık biri misin?
9. En çok hangi tehditle savaşmak istersin?
10. Son olarak riskli şeyleri gözün kapalı dener misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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