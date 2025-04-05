Sen Bu Hayattan Ne Kadar Bunaldın?
Sen Bu Hayattan Ne Kadar Bunaldın?
Hayat bazen üstüne üstüne mi geliyor? Günlük koşuşturmacalar, sorumluluklar, bitmeyen işler derken kendini tükenmiş mi hissediyorsun? Yoksa hala enerjin yerinde, küçük şeylerle mutlu olabilen bir ruh haline mi sahipsin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında nasıl hissediyorsun?
4. Gün içinde en çok neyle uğraşıyorsun?
5. Son zamanlarda keyif aldığın bir şey var mı?
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6. Uyku düzenin nasıl?
7. İnsanlarla vakit geçirmek sana nasıl hissettiriyor?
8. Gün içinde çok fazla kahve tüketiyor musun?
9. Son zamanlarda sık sık baş ağrısı veya vücut ağrıları yaşıyor musun?
10. En son ne zaman kendini gerçekten mutlu hissettin?
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Sen hayattan çok az bunalmışsın!
Sen hayattan çok bunalmışsın!
Sen hayattan tamamen bunalmışsın!
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