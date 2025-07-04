Sen Bir Tatlı Olsan Hangi Tatlı Olurdun?
Tatlılar sadece damak zevkimize değil, ruh halimize de ayna tutar. Kimi tatlılar nostaljiktir, kimi cesur, kimi ise baştan çıkarıcı… Peki sen bir tatlı olsaydın, hangisi olurdun? Hafif ve zarif bir cheesecake mi, yoksa içinden sürprizler çıkan bol çikolatalı bir sufle mi? Bu testte seni sen yapan özelliklere göre, hangi tatlıyla özdeşleştiğini bulacağız!
Hadi teste!
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1. Kendini üç kelimeyle tanımlar mısın?
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2. Kalabalık bir ortamda nasıl davranırsın?
3. Aşk senin için ne ifade ediyor?
4. Stresli bir anda ilk tepkin ne olur?
5. En sevdiğin mevsim hangisi?
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6. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
7. Sosyal medyada çok sık takılır mısın?
8. Bir arkadaşın derdini anlattığında ne yaparsın?
9. Karakter olarak en baskın özelliğin?
10. Peki sen gece insanı mısın gündüz mü?
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Sen bir tatlı olsan kesinlikle Cheesecake olurdun!
Sen bir tatlı olsan kesinlikle Cupcake olurdun!
Sen bir tatlı olsan kesinlikle Sufle olurdun!
Sen bir tatlı olsan kesinlikle Browni olurdun!
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