Sen Bir Tatlı Olsan Hangi Tatlı Olurdun?

Hayat, senin için bir çocuğun gözlerini parıldatan, renkli bir oyun alanına benziyor. Sen, her daim eğlenceli, sosyal ve enerji dolu biri olarak tanınıyorsun. Renkli ve çekici kişiliğinle girdiğin her ortamı bir anda neşeyle dolduruyor, gri bulutları dağıtıyorsun. İnsanlar seninle vakit geçirmekten keyif alıyor çünkü sen, hayatın monotonluğuna inat, sıkıcı biri olmayı reddediyorsun. Detaylar üzerinde fazla durmaz, anın tadını çıkarmayı tercih edersin. Belki de bu yüzden, bir çocuğun hayranlıkla izlediği bir gökkuşağı gibi, hayatın her anını renklendirirsin. Ancak, bazen bu neşeli ve enerjik dış görünüşün, içinde sakladığın derinlikleri gölgeleyebiliyor. Evet, sen neşeli ve enerjiksin ama aynı zamanda da derin bir insansın. Neşeli halinin ardında, düşüncelerinle baş başa kaldığın zamanlarda ortaya çıkan, derin bir kişilik yatıyor. Bu yüzden, bazen yanlış anlaşıldığını düşünebilirsin. Ancak unutma, senin bu renkli ve derin kişiliğin, seni sen yapan en önemli özelliklerinden.