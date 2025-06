Sen Aşk Acısını Ne Kadar Ağır Yaşıyorsun?

Aşkın sona erdiğinde, dünyanın döndüğünü unutuyorsun sanki... Her bir anı, her bir şarkı, her bir sokak, seni ona, geçmişte kalan aşkına götürüyor. Kalbinde oluşan o büyük boşluk, sanki bir siyah delik gibi tüm mutluluğunu, enerjini içine çekiyor. Ve belki de en acı olanı, bu boşluğu hemen doldurmak istememen. Çünkü sen, aşkı yürekten yaşayan, sevdiğine kıymet veren birisin. Her bir aşkın ardından bir yas dönemi başlıyor. Sevdiğin kişiyle geçirdiğin zamanları, paylaştığınız özel anları, birlikte dinlediğiniz şarkıları, birlikte gezdiğiniz sokakları hatırlayıp duruyorsun. Bu yas dönemi, aşkın bittiğini kabul etmeni sağlıyor. Ancak bu süreçte kendini unutmamalısın. Kalbinin kendini iyileştirmesine izin vermelisin. Çünkü kalp, kırıldığı kadar güçlenir. Her ne kadar şu an için zor gibi görünse de, bu acı bir süre sonra geçecek. Yaralarını sarmalı, kalbine kıymet vermelisin. Unutma, her son yeni bir başlangıcı getirir. Ve belki de bir sonraki aşk, tüm acılarına değer olacak. Senin için en önemli olan şey, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak ve kendine olan inancını kaybetmemek olmalı.