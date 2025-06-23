Sen Aşk Acısını Ne Kadar Ağır Yaşıyorsun?
Aşk bazen sarhoş eden bir mutluluk, bazen ise boğazda kocaman bir düğüm... Kimimiz ayrılığı kabullenip yola devam ederiz, kimimiz aylarca yasını tutarız. Kalbimiz kırıldığında dünyayı kendimize dar eder miyiz, yoksa olan oldu deyip silkelenip yolumuza mı bakarız? Peki sen?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ayrıldığınız gün ne yaptın?
4. Onunla ilgili bir fotoğrafı görünce ne hissediyorsun?
5. Ayrıldığın kişiyi hala sevdiğini hissediyor musun?
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6. Onun profilini ne sıklıkla stalklıyorsun?
7. Aşk acısına karşı en iyi ilaç nedir sence?
8. Şu anda duygusal olarak nasılsın?
9. Duygularını nasıl ifade edersin?
10. Onu gördüğünde ne yaparsın?
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Sen aşk acısını çok ağır yaşıyorsun!
Sen aşk acısını çok inişli çıkışlı yaşıyorsun!
Sen aşk acısını normal yaşıyorsun!
Sen aşk acısını pek yaşamıyorsun!
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