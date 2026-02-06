Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Neyle Mutlu Oluyorsun?

Mutluluk bazen büyük hayallerde değil, küçük bir tatlı tabağında gizlidir.

Kimi bir çatal çikolata ile huzur bulur, kimi şerbetli bir tatlıyla geçmişe gider, kimi de hafif bir lezzetle rahatlar. Bu testte sana “mutlu musun?” diye sormuyoruz. Nasıl mutlu oluyorsun? onu öğreniyoruz.

Tatlıları seç, içgüdülerine güven; gerisini bize bırak!