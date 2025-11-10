onedio
Salih Malkoçoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Futbolcu Salih Malkoçoğlu Neden Gündemde?

Salih Malkoçoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Genç Futbolcu Salih Malkoçoğlu Neden Gündemde?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 21:45

Türk futbolunun genç yeteneklerinden Salih Malkoçoğlu, son günlerde spor kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Futbol kariyerindeki performansıyla dikkat çeken Malkoçoğlu’nun adı, gündeme bomba gibi düşen yasa dışı bahis soruşturmasında geçmeye başladı. Peki Salih Malkoçoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden gündemde? İşte genç futbolcuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Salih Malkoçoğlu Kimdir?

Salih Malkoçoğlu Kimdir?

Salih Malkoçoğlu, 23 Şubat 2005 tarihinde Trabzon’da doğan Türk profesyonel futbolcudur. Genç yaşına rağmen, altyapısından yetiştiği Trabzonspor A Takımı için umut vadeden bir isim olarak gösterilmektedir.

Salih Malkoçoğlu Kaç Yaşında?

2005 doğumlu olan Salih Malkoçoğlu, 2025 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

Salih Malkoçoğlu Nereli?

Trabzon doğumlu olan Salih Malkoçoğlu, memleketinin takımı Trabzonspor’da futbol kariyerine adım atmıştır.

Salih Malkoçoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Salih Malkoçoğlu’nun Kariyer Başlangıcı

Salih Malkoçoğlu, genç yaşta Trabzonspor altyapısına katılarak futbol hayatına başladı. Farklı yaş kategorilerinde forma giydi ve gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çekti. 2023 yılında profesyonel sözleşmeye imza atarak A Takım kadrosuna dahil oldu. UEFA Gençlik Ligi’nde sergilediği performans da futbol otoritelerinin beğenisini kazandı.

Salih Malkoçoğlu'nun Özel Hayatı

Genç futbolcu, özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Kişisel yaşamına dair kamuoyuna yansıyan detaylar oldukça sınırlı.

Salih Malkoçoğlu Neden Gündemde?

Salih Malkoçoğlu Neden Gündemde?

Türk futbolunun genç isimlerinden Salih Malkoçoğlu, son günlerde adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçtiği iddialarıyla gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü geniş çaplı inceleme kapsamında, alt liglerden yüzlerce futbolcunun bahis faaliyetlerine karıştığı öne sürülürken, Malkoçoğlu’nun da bu listede yer aldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, genç futbolcunun adının bu tür bir soruşturmayla anılması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Malkoçoğlu hakkında soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

