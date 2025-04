Sakura Zamanı Japonya

Sakura, gülgiller ailesine ait ve meyve vermeyen bir tür kiraz ağacının çiçeğine denir. Ülkenin resmi çiçeği değildir ama herkesin kalbinde özel bir değere sahiptir. Antik çağdan beri doğada kendiliğinden yetişen on türü ve insanlar tarafından dikimi ve bakımı yapılan, yoşino, kanzan, tokaizakura ve benzeri yaklaşık yüz türü vardır. Doğada yetişen edohigan, yamazakura gibi türleri tepelere baktığınızda diğer ağaçların arasında beyaz veya açık pembe çiçekleriyle fark edilirler. Çoğu türü beş taç yaprağına sahiptir ama yaezakura gibi yirmiye yakın taç yaprağıyla daha dolgun duran çiçekler de vardır. Bahçelere veya bir sokağın iki yanına dikildiğinde çevresini bir hayal dünyasına çeviren bu güzel ağaçları izlemek unutulmaz bir deneyimdir.

Aslında Japonlar her mevsimin farklı çiçeklerini izlemekten büyük keyif alsa da kiraz çiçeğinin yeri farklıdır. Çiçek demek olan ‘hana’ kelimesi sanki kiraz çiçekleriyle özdeşleşir. En güzel çiçek izleme (hanami) yerlerinde toplanıp yer, içer, birlikte güzel zaman geçirirler. Sakura ağaçları tam açtığında Japonya’nın büyük kentlerindeki parklarda aileleri ağaçların altında piknik yaparken, her yıl gördükleri sakura ağaçları ve çiçeklerinin fotoğraflarını aynı ilgiyle yeniden çekerken ve onları hayranlık ve beğeniyle izlerken görebilirsiniz. Piknik alanlarında bulunan ve her çöpün türüne göre ayrıştırılarak atıldığı ve çevrede tek bir çöp kalmadan toplandığı büyük ebatlardaki çöp atma torbalarını da eklemeden geçemeyeceğim.