Sakura Zamanı Japonya
Sakura Zamanı Japonya
Bahar ve Japonya deyince aklımıza sakura ağaçları ve üzerinde açan çiçekleri gelir. O yılın mevsim şartlarına göre başlangıç tarihi veya ne kadar süreceği yıldan yıla değişebilse de genelde Mart ayının son haftası ve Nisan ayının ilk haftasına sakura dönemi diyebiliriz. Şimdi Japonya’da sakura ağaçları çiçek açmış durumda ve güzellikleriyle herkesi hayran bırakıyorlar.
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Sakura ağacı ve çiçeklerinin, sembolden kültür yaratmaya doğru uzun bir yolculuğu vardır.
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Sakura’nın neyi sembolize ettiği tarih boyunca dönüşüme uğrar.
Sakura ağaçları tam açtığında çevrede masalsı bir görsel şölen yaşanır.
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