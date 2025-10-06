onedio
Sakal Altında Nem Kaybı Yaşayanların Deneyebileceği Bakım İpuçları

Erkan Tuna Budak
06.10.2025 - 16:38

Sakal erkeğin makyajıdır derler. Sakal erkeğin makyajı ise makyaj bazını doğru kullanmak ve bu makyajı düzgün tutmak gerek! Sakalın varsa ama cildinde nem kaybı yaşıyorsan ipuçlarımıza göz atman lazım!

Sakalını kuruturken fön makinesini tercih ediyorsun sanki... Bu tercihi sorgulaman lazım.

Elbette duştan sonra saçların da uzunsa fön makinesi kullanırsın ama sadece sakalını kuruturken fön makinesinden lütfen uzak dur. Çünkü sıcak hava cildin nem kaybı yaşaması demek.

Sakalını hafif kaşıma hareketi karizmatik durabilir ama nem kaybıyla sonuçlanır... Bundan da uzak duralım.

Sakalını kaşımak cildin yağ dengesine müdahalede bulunur ve kirlenmeye daha müsait bir hale gelir. Elbette sakalın da şekli bozulur... O yüzden sakalı çok kaşımamak gerekir.

Sakallarına nemlendirici kullanabilirsin ve aşağıdan yukarıya doğru sürebilirsin.

Genellikle yukarıdan aşağıya doğru nemlendirici sürülüyor, ki bu zaten yanlış, aşağıdan yukarıya doğru, yani kılların çıkış yönünün tersi yönüne sürülmesi lazım. Sonra cilt daha çok nemlenir zaten.

Ustura ve tek bıçaklı jilet gibi yöntemlerle sakalın altındaki nem dengesi iyice şaşar. Bunun yerine en az üç bıçaklı jiletler kullanmak daha doğru olur.

Sakal altında bazen cilt olduğunu unutuyoruz beyler... Çok keskin yöntemlerle sakalı kesmek yerine daha uygun bıçaklarla sakalları kesmek mümkün. Çünkü cilt yüzeyini ister istemez aşındırıyoruz, bu da nem kaybına sebep oluyor.

Sakal altı her zaman hava almalı. Bu yüzden sakal tarağı ile taramak iyi bir seçim olabilir.

Cildin hava almasını sakallar bir noktada engelliyor. Özellikle uzun sakalın varsa sakal tarağı ile birbirine karışan kılları ayırarak cilt hava almaya başlar. Nem kaybının da az da olsa önüne geçmiş oluruz.

Çok sıcak olmaması şartıyla sıcak suyla ıslatılan havlu ile sakal altı nemlendirilebilir.

Sakal altındaki kuruluk hissinin önüne geçmenin basit yollarından biri de çok sıcak olmaması şartıyla, ya da ılık suyla sakalı nemli tutmak. Havludaki buhar ve su ile sakal altındaki cilt daha iyi bir görünüme kavuşur.

Duşta sakalların şampuan, krem ve sabun kalıntıları ciltteki nem dengesini sarsar. Bu yüzden iyice durulayın.

Sakalın altında kalan şampuan kalıntısı ciltte de kalır ve cildimizin bu ürünle günü bitirmesini istemeyiz. Her ne kadar sakalları yumuşatsa da iyice durulamak gerek. Yoksa sakal altı hassasiyet baş gösterir.

Sakal yağını geceden sürüp sabaha kadar bırakın. Bize sonra teşekkür edersiniz!

Yatmadan önce 1-2 damla yağ alıp sakal altına masaj yaparak sürebilirsin. Tabii sabaha kadar öyle kalması lazım. Sabah uyandığında sakal altı nem dengesine bir kez daha bak. Bize yorumlarda teşekkür etmeyi unutma!

