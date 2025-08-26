Şaka Değil Gerçek: İnsan Yıkayan Çamaşır Makinesi Geliyor! 15 Dakikada Temizlik Sunan Yapay Zekâlı İcat
Teknolojinin sınırları her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Yapay zekâdan robotlara, akıllı ev sistemlerinden sürücüsüz araçlara kadar birçok yenilik artık günlük hayatımızın bir parçası. Fakat bu kez Japonya, belki de en sıra dışı icatlarından biriyle karşımızda: “insan çamaşır makinesi”.
Kulağa bir bilim kurgu sahnesi gibi geliyor olabilir ama gerçek. Mirai Ningen Sentakuki adı verilen bu kapsül benzeri cihaz, yalnızca 15 dakika içinde tam hijyen ve rahatlama vadediyor. Osaka merkezli Science Co. tarafından geliştirilen makine, ileri düzey su jetleri, mikroskobik baloncuklar ve tamamen kişiye özel ayarlar sunan yapay zekâ sistemi ile çalışıyor.
Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknoloji artık gerçeğe dönüşüyor.
Yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için de büyük bir konfor olabilir!
