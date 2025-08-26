onedio
Şaka Değil Gerçek: İnsan Yıkayan Çamaşır Makinesi Geliyor! 15 Dakikada Temizlik Sunan Yapay Zekâlı İcat

Ali Can YAYCILI
26.08.2025 - 07:52

Teknolojinin sınırları her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Yapay zekâdan robotlara, akıllı ev sistemlerinden sürücüsüz araçlara kadar birçok yenilik artık günlük hayatımızın bir parçası. Fakat bu kez Japonya, belki de en sıra dışı icatlarından biriyle karşımızda: “insan çamaşır makinesi”.

Kulağa bir bilim kurgu sahnesi gibi geliyor olabilir ama gerçek. Mirai Ningen Sentakuki adı verilen bu kapsül benzeri cihaz, yalnızca 15 dakika içinde tam hijyen ve rahatlama vadediyor. Osaka merkezli Science Co. tarafından geliştirilen makine, ileri düzey su jetleri, mikroskobik baloncuklar ve tamamen kişiye özel ayarlar sunan yapay zekâ sistemi ile çalışıyor.

Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknoloji artık gerçeğe dönüşüyor.

Japonya’da geliştirilen yeni bir cihaz, yalnızca 15 dakikada sizi baştan aşağı temizleyebiliyor. Üstelik bunu yaparken yalnızca hijyen sağlamıyor, aynı zamanda rahatlamanızı da hedefliyor.

Osaka merkezli Science Co. tarafından geliştirilen Mirai Ningen Sentakuki ya da bilinen adıyla “insan çamaşır makinesi”, yapay zekâ destekli bir banyo deneyimi sunuyor. Kapsül şeklindeki bu podun içine giriyorsunuz; cihaz yarısına kadar ılık suyla doluyor ve devreye yüksek hızlı su jetleri giriyor. Milyarlarca mikroskobik baloncuk, cildinize çarpıp patlayarak kiri ve bakteriyi zahmetsizce temizliyor. Hiçbir ovalamaya gerek yok!

Yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler için de büyük bir konfor olabilir!

Cihazın içindeki yapay zekâ sistemi, kullanıcıların hayati değerlerini anlık olarak takip ediyor. Buna göre su sıcaklığını, baloncuk yoğunluğunu ve basıncı ayarlıyor.

Banyo sırasında ayrıca kapsülün iç yüzeyine rahatlatıcı görseller yansıtılıyor. Hatta yapay zekâ, kişinin duygusal durumunu analiz ederek deneyimi kişiselleştirebiliyor.

Günlük yaşamda en basit şeylerden biri olan banyo, yaşlı yetişkinler için büyük bir zorluk haline gelebiliyor. Bakıcılar için de banyo yaptırmak hem fiziksel hem de duygusal olarak yorucu bir süreç. Çoğu zaman stres, tükenmişlik ve hatta kazalara bile yol açabiliyor.

İşte bu yüzden insan çamaşır makinesi, yalnızca teknoloji meraklılarını değil, yaşlı bireyleri ve onların bakımını üstlenen kişileri de heyecanlandırıyor.

