Sadece Temizlik Yaparak Rahatlayanların 12 Ortak Özelliği
Kimisi stresini alışverişle atar, kimisi kendini spora verir. Ama bir grup insan var ki onların meditasyonu, terapi seansı, hatta sporu bile temizlik yapmak! Eğer sen de eline süpürge alınca huzur bulanlardansan, yalnız değilsin. İşte temizlik yapmadan rahat edemeyenlerin ortak özellikleri: 👇
1. Süpürge sesi onlar için adeta müzik gibidir...
2. Yeni alınmış temizlik bezi görmek bile motivasyon kaynağıdır!
3. Temizlikten sonra içilen kahvenin keyfi bir başka...
4. Her misafir gelişinde evi baştan aşağı dezenfekte ederler!
5. Bulaşık makinesi yıkanınca hemen boşaltılsın isterler.
6. Camlar her daim parlak olmalıdır!
7. Temizlik yapmak onlar için aynı zamanda spordur!
8. Deterjan ve sabun kokusu onlar için parfüm gibidir.
9. "5 dakikaya geliyorum." deyip saatlerce ortadan kaybolabilirler.
10. Temizlik sonrası eve kimseyi davet etmek istemezler.
11. Ev dağınık olunca huzurları kaçar!
12. Temizlik onlar için bir çeşit meditasyondur.
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
