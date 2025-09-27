Sadece Temizlik Yaparak Rahatlayanların 12 Ortak Özelliği

Evin her köşesi tertemiz olmuş. Bir yorgunluk kahvesi yapıp koltuğuna kurulmuşsun... 'Ee ne var ki bunda?' diye düşünüyorsun ama temizliği hayatının önemli bir parçası haline getirenler için o kahve çok şey ifade ediyor! O kahve sadece bir içecek değil; emeğinin karşılığı, zihninin molasıdır. Hatta bazıları sırf bu kahve keyfi için temizlik yapar diyebiliriz. 🙄