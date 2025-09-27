onedio
Haberler
Yaşam
Temizlik
Sadece Temizlik Yaparak Rahatlayanların 12 Ortak Özelliği

etiket Sadece Temizlik Yaparak Rahatlayanların 12 Ortak Özelliği

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.09.2025 - 10:33

Kimisi stresini alışverişle atar, kimisi kendini spora verir. Ama bir grup insan var ki onların meditasyonu, terapi seansı, hatta sporu bile temizlik yapmak! Eğer sen de eline süpürge alınca huzur bulanlardansan, yalnız değilsin. İşte temizlik yapmadan rahat edemeyenlerin ortak özellikleri: 👇

1. Süpürge sesi onlar için adeta müzik gibidir...

Süpürge sesi bazıları için gürültü olsa da gerçek temizlik bağımlıları için sanki bir klasik müzik dinletisi... Hele süpürülen yerlerden gelen o çıtırtılı ses... Tozların yok olduğunu görmek, süpürme işlemini başarıyla sonuçlandırmak demektir ve bu bir gururdur!

2. Yeni alınmış temizlik bezi görmek bile motivasyon kaynağıdır!

Bazı insanlar için yeni bir telefon kutusunu açmak neyse, temizlik sevdalıları için yeni bir temizlik bezine geçmek de aynı histir. Marketten alınan o yumuşacık, tertemiz bez ellerine geçti mi, sanki tüm evi baştan aşağı silmeye hazır bir enerji gelir. Ufak bir alışverişten çıkan kocaman mutluluk budur işte!

3. Temizlikten sonra içilen kahvenin keyfi bir başka...

Evin her köşesi tertemiz olmuş. Bir yorgunluk kahvesi yapıp koltuğuna kurulmuşsun... 'Ee ne var ki bunda?' diye düşünüyorsun ama temizliği hayatının önemli bir parçası haline getirenler için o kahve çok şey ifade ediyor! O kahve sadece bir içecek değil; emeğinin karşılığı, zihninin molasıdır. Hatta bazıları sırf bu kahve keyfi için temizlik yapar diyebiliriz. 🙄

4. Her misafir gelişinde evi baştan aşağı dezenfekte ederler!

Misafir geleceği haberi onların için alarm gibidir. Normalde fark etmedikleri köşeleri bile görür, tek tek temizlerler. Halılar kaldırılır, koltuk araları açılır, dolap üstleri bile silinir. Çünkü onların gözünde ev, misafirle beraber adeta vitrine çıkacaktır!

5. Bulaşık makinesi yıkanınca hemen boşaltılsın isterler.

Onlar için yeni yıkanmış bulaşıkları bekletmek, adeta sırtta bir kambur gibidir! Anında yerleştirilip, bomboş hale getirilmelidir. Çünkü boş bulaşık makinesi, temiz bir zihin demektir. Ve evet, bunun verdiği huzur paha biçilemez.

6. Camlar her daim parlak olmalıdır!

Ayna gibi parlayan camlar, sonsuz mutluluk demek! Camda lekeler ya da izler varsa, anında müdahale edilmelidir. Çünkü onlar için camlar lekeliyse, evin geri kalanı da kirleniyor demektir!

7. Temizlik yapmak onlar için aynı zamanda spordur!

Halı kaldırırken ter dökmek, koltuk çekerken sırt kaslarını zorlamak, evi süpürürken kolları çalıştırmak... Onlar için bunların hepsi bedava fitness'tır. Spor salonuna gitmeye üşenenler için en iyi bahane: “Ben zaten sabahtan beri yer siliyorum, squatımı yaptım.” Daha ne olsun!

8. Deterjan ve sabun kokusu onlar için parfüm gibidir.

Kimine ağır gelen çamaşır suyu kokusu, onların burnuna cennet gibi gelir! Sabun, yumuşatıcı kokusu evin içine yayıldığında sanki bahar gelmiş gibi hissederler. Temizliğin kokusunu almak, onlar için temizlik yapmaktan bile daha tatmin edici olabilir.

9. "5 dakikaya geliyorum." deyip saatlerce ortadan kaybolabilirler.

“Şu masayı bir sileyim.” diye başlar, sonra dolap boşaltılmış, perdeler yıkanmış, banyo fırçalanmış olur. Saatler nasıl geçti anlaşılmaz, temizlik onların zaman kavramını ortadan kaldırır. Kendilerini temizliğe öyle bir kaptırırlar ki, bir bakmışsın gün bitmiş!

10. Temizlik sonrası eve kimseyi davet etmek istemezler.

Onlar için temizliğin bozulması, emeğin boşa gitmesi demektir. “Terlik giy!” ya da “Oraya dokunma!” cümlelerini en çok onlardan duyarsın. Çünkü onlar için ev, temizlikten sonra adeta sergi alanıdır; bozulmasına asla izin yoktur.

11. Ev dağınık olunca huzurları kaçar!

Yerde duran bir çorap, tezgahtaki bulaşık, onlar için kaos demektir! O küçük dağınıklıklar bile kafalarının içinde büyür. Ancak toparlayıp düzenledikten sonra gerçekten nefes alabildiklerini hissederler.

12. Temizlik onlar için bir çeşit meditasyondur.

Kimisi yoga yapar, kimisi nefes egzersizi… Temizlik bağımlıları ise eline bir bez alıp ortalığı silince zihnini boşaltır. Eller çalışırken düşünceler azalır, kafadaki karmaşa dağılır. Temizlik bitince sadece ev değil, ruhları da arınmış olur!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
