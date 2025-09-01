onedio
Rus Genç Kızdan Ağızları Açık Bırakan "Dedublüman - Belki" Performansı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.09.2025 - 10:59

TikTok'ta yepyeni bir akım başladı. Yabancı içerik üreticileri, 'Türkçe bilmiyoruz ama' diyerek Türkçe şarkılar söylüyorlar. Bugüne kadar pek çok farklı içerik üreticisi de farklı şarkılarla bu akıma katıldı. Türkçe şarkı söylemeye çalışan yabancılar, çoğu zaman da yüzümüzü güldürdü.

Fakat bu kez, 'aelitaazina' isimli Rus bir içerik üreticisi, Dedublüman'dan Belki şarkısını seslendirince kendisine hayran bıraktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Genç kızın sesi, Şebnem Ferah'a benzetildi.

Dedublüman'ın 3 yıl önce çıkardığı 'Belki' şarkısını oldukça güzel ve içten bir şekilde seslendiren kadın, Türklerin beğenisini de kazandı. Sesi Şebnem Ferah'a benzetilen içerik üreticisine bir de Şebnem Ferah'tan şarkı söylemesi tavsiye edildi. 

Takipteyiz! Bakalım yeni bir video daha gelecek mi? :)

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
