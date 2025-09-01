Rus Genç Kızdan Ağızları Açık Bırakan "Dedublüman - Belki" Performansı

TikTok'ta yepyeni bir akım başladı. Yabancı içerik üreticileri, 'Türkçe bilmiyoruz ama' diyerek Türkçe şarkılar söylüyorlar. Bugüne kadar pek çok farklı içerik üreticisi de farklı şarkılarla bu akıma katıldı. Türkçe şarkı söylemeye çalışan yabancılar, çoğu zaman da yüzümüzü güldürdü.

Fakat bu kez, 'aelitaazina' isimli Rus bir içerik üreticisi, Dedublüman'dan Belki şarkısını seslendirince kendisine hayran bıraktı.

Kaynak